Lora, dezvăluiri despre divorțul cu Dan Badea! Motivul pentru care căsnicia nu a mai funcționat: „Mi-a făcut foarte bine”

In articol:

Lora și Dan Badea s-au căsătorit în anul 2012, iar căsnicia lor a durat doar doi ani de zile. Cei doi au divorțat în anul 2014, iar la adresa vedetei au fost adresate mai multe acuzații cu privire la infidelitate. În cadrul podcastului realizat de Cătălin Măruță, Lora a făcut dezvăluiri despre motivul pentru care s-a ajuns la divorț.

Celebra cântăreață a mărturisit că relația dintre ea și Dan Badea s-a distanțat foarte mult, fiind o perioadă în care avea foarte multe proiecte și concerte.

„În 2014 eram căsătorită din 2012. Măritișul a ținut un an, bine… a mai fost un an așa de… greu. Era pe final și era de mult. Ajungeam acasă și dormeam în principiu. Marți o luam de la capăt. Un an de zile a fost așa. Vă rog să mă iertați că am divorțat, dar mi-a făcut foarte bine. Un an de zile în care nu cred că a știut omul cine am devenit, ce se întâmpla pe la cântări. Au început să vină multe lucruri dintr-odată”, a declarat Lora.

Citeste si: Lora, mărturisiri emoționante despre pierderea părințior ei! "A fost greu"

Lora a mărturisit că își asumă o parte din vină.

Cu toate acestea, divorțul a fost o decizie bună în cazul amândurora.a mai spus vedeta.

Citeste si: Vestea tristă a dimineții. Din păcate, Alexandru Arșinel...- bzi.ro

Lora și Dan Badea s-au căsătorit în anul 2012

Lora, adevărul despre relația de prietenie cu Doinița Oancea

După divorțul de Dan Badea, Lora s-a apropiat de managerul ei, Ionuț Ghenu. Cei doi formează un cuplu de ani buni de zile și au planuri mari de viitor.

Cu toate acestea, la vremea respectivă, s-a spus despre artistă că i-ar fi furat iubitul Doiniței Oancea. În același podcast, Lora a vorbit despre ce s-a întâmplat între ea și Ionuț Ghenu, cât și despre relația de prietenie cu Doinița Oancea , fosta iubită a managerului.

„ Eu nu aveam cum să mă apăr. Fiecare reacționează la durere. Mi-am păstrat cât de cât creierii și nu am început să scot eu armele. M-am mai întâlnit cu ea la vreo două evenimente. Nu vorbim dacă ne vedem.

E foarte greu. (…) Dacă mâine Ionuț se îndrăgostește de o prietenă de-ale mele, eu niciodată nu o să fiu omul care să lovească în cineva care s-a îndrăgostit de altcineva.

Nu, ea nu a fost prietena mea. Când ea a spus că nu am fost prietenele cele mai bune a fost prea târziu, când deja răul a fost făcut...” Citește mai multe AICI.