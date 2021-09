Lora, dezvăluiri dureroase despre pierderea mamie sale: „A murit acasă, o țineam de mână”

In articol:

Lora este una dintre cele mai de succes și apreciate artiste din industria muzicală autohtonă. Este mereu cu zâmbetul pe buze și afișează o atitudine pozitivă, dar puțină lume știe, de fapt, ce se ascunde în sufletul ei. În urmă cu ceva timp, aceasta a pierdut o persoană extrem de dragă ei, chiar pe cea care i-a dat viață, iar de atunci parcă nimic nu a mai fost la fel.

Artista nici acum nu-și revine din șocul provocat de moartea mamei ei și cel mai probabil, acele răni nu se vor vindeca complet niciodată. Mai ales că mama Lorei a murit în timp ce artista o ținea de mână, acasă. A fost un moment foarte greu pentru aceasta și contină să fie.

Lora și mama ei [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Lora a renunțat la inelul de logodnă. Care este motivul pentru care artista a recurs la un asemenea gest?

Citeste si: Luiza Melencu, găsită moartă- bzi.ro

„Noi am fost mereu foarte legați și am avut amândoi grijă de mama. Toți anii aștia, 10 ani de luptă cu boala atât de nemilioasă, 10 ani de carieră am și eu. Cumva acolo a fost toată energia să încerc să fac în așa fel să pot să-mi ajut familia și să învingem boala asta îngrozitoare. Ne-am apropiat. Suntem foarte apropiați. E prima când spun asta. Mama a murit acasă cu mine și cu fratele meu și o țineam de mână. Nu era la spital, era acasă. (…) Fratele meu este tot ce mai am din familia asta și vreau să o facem mândră”, a declarat Lora la o emisiune TV, vizibil emoționată.

Ce fel de relație are Lora cu fratele ei

Ei bine, artista nu a vorbit de foarte multe ori despre relația pe care o are cu fratele ei.

Se pare că cei doi se înțeleg foarte bine și urmasă să devină parteneri de afaceri. Lora și fratele ei urmează să-și lanseze propriul brand de machiaje în Italia.

Citeste si: Lora este însărcinată cu primul copil? Internauții au felicitat-o imediat pe artistă: "Sarcină uşoară să ai!"

„Fratele meu e cel mai important pentru mine, îl iubesc enorm și mă bucur că avem și planuri profesionale împreună acum. Fratele meu are 36 de ani, e cu trei ani mai micuț, dar e un bărbat adevărat. Foarte bun la ceea ce face, de aceea ne facem și o afacere împreună împreună de make-up, un brand de make-up nou, lucrăm la asta și vom lucra cu Italia”, a mai dezvăluit Lora.

Citeste si: Momente grele pentru Lora! Mama ei și-ar fi sărbătorit astăzi ziua de naștere: „Mi-e dor și doare”