Lora, mesaj emoționant. Ce i-a spus mama ei înainte să moară

"Ca sa respect adevarul istoric, ai fost un bebe destul de linistit, ai inceput sa te agiti dupa 3 noaptea iar cand s-a facut lumina afara ai hotarat sa ma convingi ca vei scoate nasul la soare :) n-am fost prea agitata, imi frecam spatele ca sa mai atenuez durerea, am fost organizata, am aranjat cu un vecin sa ma duca cu masina la spital, cu bagajelul, totul a fost exact la timp, am trecut si de faza cu sala de travaliu, fara urlete jenante, iar la 10,30 cand ti-am auzit piuitul m-am linistit complet...erau altii in jur care incepusera agitatia:) prioritatea imediata era papica, ori eu n-aveam ce sa-ti dau....ai fost alaptata de o alta mamica din salon pana am avut eu lapte...urmatoarea grija a fost numele...alt circ, alta batalie pe care am castigat-o :) cum-necum, mi-au cam iesit treburile asa cum am vrut, si ma gandesc acum ca Dumnezeu m-a ajutat pentru ca am fost rezonabila, n-am cerut imposibilul...si cu siguranta tot Dumnezeu ne-a adus impreuna, suntem un "tot" destinat sa faca bine in viata asta, atat cat se poate si cui merita....sa imprastiem iubire acolo unde e teren fertil, si unde nu mai pot eu, sa fii tu ! Putere iti doresc si ganduri bune, protectie divina si ajutor neconditionat de la cei ce te iubesc! Stiu ca vei fi cu siguranta un OM adevarat!" - Mama, 23 iul 2019 🖤