Lora, secretul unei siluete suple! Așa arată meniul artistei într-o zi normală

In articol:

Lora se numără printre cele mai iubite artiste de la noi din țară, iar de-a lungul carierei sale, cântăreața a reușit să atragă de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas. Blondina se mândrește cu un corp de invidiat, iar doamnele și domnișoarele care o apreciază au fost mereu curioase să afle ce face Lora pentru a se menține în

formă.

Din acest motiv, vedeta a împărtășit ”secretul” său admiratoarelor, explicând cu exactitate cum arată meniul ei într-i zi normală.

„Nu am o dietă. Mănânc orice”

Lora a povestit ce face pentru a se menține în formă, dezvăluind că nu are o dietă și mănâncă orice: ”Nu am o dietă! Mănânc orice, doar să nu fiu intolerantă sau alergică la chestia aia. Mănânc dulce, dar rar pentru că atunci când simți nevoia de dulce e o carență de crom, iar eu îmi iau suplimente. Dacă iei câte o pastiluță de crom îți dispare pofta de dulce, că de fapt lipsește ceva. Mi-am învățat corpul practic, m-am înconjurat de oameni care știu” , a povestit Lora, pentru Spynews.ro.

Citeste si: Moment inedit pentru Lora! Și-a cunoscut verișoara în ziua nunții ei: „M-am întâlnit cu vara mea pentru prima dată”

Citeste si: “Când ajung acasă să vezi ce bătaie îmi dă.” Culiță Sterp a luat o femeie la ocazie pe drumul de întoarcere acasă- kfetele.ro

Citeste si: „Când veniți acasă, nu mai dați de mine!” Mama Geta, supărată după nunta Getuței. Le-a spus-o clar și răspicat copiilor- bzi.ro

În acest sens, cântăreața a explicat concret cum arată meniul său într-o zi normală, astfel că își începe dimineața cu o omletă și legume, iar la prânz preferă

să mănânce o supă și pește, legume sau pui cu legume.

De asemenea, artista a mai spus că seara încearcă să mănânce cât de devreme se poate, specificând că între mese mănâncă un fruct.

”Dimineața mănânc ouă sau omletă cu legume, la prânz mănânc o supă și pește, legume sau pui cu legume, îmi place să am o supă pe zi măcar. Seara încerc să mănânc la o oră cât mai ok, dar se întâmplă să mănânc și la 10-11, dar am grijă de mănânc, mănânc pește, depinde. Între mese încerc să mănânc un măr sau un alt fruct”, a mai zis ea.

Lora face sport acasă

În ceea ce privește sportul, Lora a precizat că nu merge la sală, însă face sport acasă, cu specificarea că are mai multe accesorii pentru exercițiile fizice.

Citeste si: De ce a plecat Lora singură la hotel, fără Ionuț Ghenu? Artista a spus totul: „O femeie care...”

”Nu prea merg la sală, mi-am propus să merg, am acasă salteluță de sport și am și un stepper, am o tipă pe youtube cu care îmi place să mă antrenez. Acasă face genuflexiuni sau abdomene, trebuie să ai un ritual acasă, eu cred foarte tare în ritualul de frumusețe și de sănătate”, a mai spus Lora, pentru aceeași sursă.

Lora