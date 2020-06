In articol:

Pe Lora toate lumea este invidioasă. Artista a plecat în vacanță în Bali pe 8 martie, cu puțin înainte de a se declara în România stare de urgență. Un sejur care ar fi trebuit să dureze două săptămâni s-a transformat într-o vacanță de 86 de zile. De-a lungul acestor trei luni, Lora și iubitul ei, Ionuț Ghenu, au schimbat mai multe cazări, iar casa în care locuiesc acum se află într-o zon mai turistică și lucuiesc singuri. În celelalte case în care au stat, au locuit cu diverși români și au cunscut o multitudine de comportamente și caractere.

Lora, totul despre izolarea din Bali: „M-am schimbat, acum sunt cea mai bună versiune a mea”

Lora și Ionuț Ghenu au rămas izolați în Bali după ce s-a instalat stare de urgență la nivel mondial și toate aeropoartele au fost închise.

În vila în care sunt cazați acum, Lora a dat de înțeles că poate face liniștită topples.

„Vila aceasta e la fel de frumoasă, mai mare, am verdeață mai multă, piscină mare, living în aer liber. Acum stăm singuri, ceilalți români sunt vecini cu noi. Ne-am mutat așa ca să avem mai multă intimitate, acum mă bronzez uniform dacă mă înțelegeți. Nu am exagerat cu statul la soare că nu e sănătos, dar am căpătat un bronz frumos și uniform. Contractul de închiriere expiră pe 9 iunie, apoi decidem dacă rămânem aici sau ne mutăm în altă parte. Vom mai închiria pe încă o lună sau trei săptămâni”, povestește artista, potrivit Click.

Artista a trecut și printr-o perioadă foarte dificilă la începutul acestui an când mama ei s-a dus la cele sfinte, așadar a folosit această perioadă ca s se regăsească pe ea și să devină o persoană mai bună.

„Sunt foarte creativă, fac tot felul de lucruri, sunt fericită, este minunat. La început am trecut printr-un roller coaster emoțional, eram panicată că nu aveam control, nu știam ce se va întâmpla. Acum realizez că mi-a prins foarte bine obligația aceasta pe care mi-a dat-o viața, de a sta izolată într-un astfel de loc. Am avut timp să mă ocup de mine, nu mai am starea aceea negativă dată de stres și alergătura continuă. Toți cei cu care vorbesc la telefon îmi spun că acum sunt cea mai bună versiune a mea”, transmite Lora, de la mii de kilometri distanță.

După toată această experiență, Lora spune că nu regretă sub nicio formă că a petrecut atât de mult timp în Indonezia. În plus, și-a făcut o promisiune: va pleca în fiecare an câte două luni într-o vacanță exotică.