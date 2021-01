Lora trece prin clipe de durere! S-a făcut un an de când mama ei nu mai este lângă ea: „A fost cea mai grea zi din viața mea”

In articol:

Lora, una dintre cele mai iubite și apreciate artiste din industria muzicală din România, trece prin cele mai grele momente din viața ei. Aceasta nu se confruntă doar cu greutățile din pandemia de coronavirus, ci trebuie să îndure și durerea pe care a lăsat-o mama ei în urmă, odată cu

trecerea la cele sfinte. S-a împlinit un an de când Lora nu o mai are lângă ea pe cea mai importantă ființă

Vestea că mama ei s-a stins din viață a fost cea mai puternică lovitură din viața ei! Cu greu a putut să treacă peste acele momente cumplite, iar rănile nu s-au vindecat complet nici după un an de zile și probabil că nu se vor mai vindeca niciodată. Blondina a postat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare cu ocazia acestei zile triste în care a dezvăluit exact cum se simte după moartea mamei ei!

Ce spune Lora la un an de la cel mai greu moment din viața ei

Recent, aceasta a postat pe contul de Instagram o fotografie cu ea, iar la descriere i-a dedicat mamei ei un mesaj.

Lora a dezvăluit cum se simte după ce a pierdut cea mai iubită persoană din viața ei. Și chiar dacă suferă enorm, așa cum a dezvăluit, aceasta are de gând să fie fericită în această zi, pentru că mama ei va fi mereu alături de ea, chiar de acolo de sus.

„26 ianuarie 2020 a fost cea mai grea zi din viața mea, dar astăzi, 26 ianuarie 2021 mă voi lăsa încărcată de energia voastră bună și îmi voi imagina că mama este undeva în rai și se uită la emisiune. Te voi iubi mereu, mama! #unanfaramama”, a scris vedeta pe contul de Instagram.

Lora a crescut fără tată de la vârsta de 4 ani

Din păcate, tatăl artistei a decedeat pe când aceasta avea doar

patru ani. El a fost cel mai mare susținător al Lorei și și-a dorit ca fiica lui să devină cântăreață.

„Tatăl meu, care a fost doctor specialist chirurg urolog, renumit în Moldova, și-a dorit foarte tare să cânt”, a dezvăluit Lora.

De asemenea, vedeta a mai dezvpluit, pentru un post de televiziune, că în urmă cu câțiva ani și-a pierdut și bunica. Aceasta a primit vestea în timp ce era la fimări pentru un videoclip, iar după încheierea lor, a pornit într-un suflet către casa bunicii ei.

„A fost un moment foarte greu, dar am ştiut că de acolo de unde se va duce ea mă va ajuta să am o carieră frumoasă. După ce am filmat videoclipul am fost la Vaslui”, povestea Lora, pentru un post de televiziune.