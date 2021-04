Loredana Chivu a dat cărțile pe față și a spus cu ce se ocupă! Blondina deține o funcție înaltă într-o companie: „Voi nu știți că eu sunt...”

In articol:

Cei mai mulți o cunosc pe Loredana Chivu din aparițiile televizate și de pe Instagram, unde are o galerie foto impresionantă, care le face domnilor inima să bată accelerat.

Blondina este fără dar și poate o prezență greu de trecut cu vederea. Este apreciată de bărbații din România și invidiată de doamnele și domnișoarele care și-ar dori să arate ca ea sau să-și permită luxul în care trăiește. Ei bine, diva spune că muncește din greu pentru toate bunurile pe care le deține și nu le primește de la „sponsori” așa cum vorbesc gurile rele.

Se pare că Loredana Chivu are un job la fel ca toată lumea, este angajată cu normă întreagă într-o firmă și are un rol extrem de vital în companie. Ba mai mult, aceasta spune că funcția pe care o deține îi aduce un venit frumușel, cu care poate duce o viață în puf și în lux. Se pare că bolndina este o femeie independentă, care își face singură banii și nu are nevoie de niciun bărbat potent financiar, căci se descurcă foarte bine și pe cont propriu.

Loredana Chivu este director de marketing într-o companie: „ Fac foarte multe lucruri, chiar dacă nu le arăt pe toate”

Diva este sătulă de afirmațiile potrivit cărora ar primi cadouri scumpe de la diverși domni și este determinată să închidă pentru totdeauna gurile invidioșilor. Loredana Chivu a mărturisit, la un post de televiziune, că este angajată într-o funcție cheie dintr-o companie din România. Aceasta este director de marketing și muncește din greu. Însă nu o deranjează, căci are multe satisfacții de pe urma postului. Blondina a dezvăluit că are o leafă foarte bună cu care își poate permite absolut tot ce-i pofește inima.

Drept dovadă, aceasta și-a cumpărat un bolid de lux la care unii abia pot să îndrăznească să viseze, în valoare de circa 380.000 de euro.

„Mi-am cumpărat-o singură (n.r. noua mașină). Voi nu știți că eu sunt și director de marketing la o firmă, fac foarte multe lucruri, chiar dacă nu le arăt pe toate. Salariul meu nu știu dacă e ok să-l spun. E foarte bun”, a dezvăluit Loredana Chivu într-un interviu pentru un post de televiziune.

Loredana Chivu: „ O să-i îndemn pe copiii mei să înveţe”

Chiar dacă nu are studii în domeniul în care activează, blondina a învățat pe parcurs și pare că face o treabă bună de vreme ce își permite tot luxul. În adolescență, Loredana Chivu a terminat liceul economic, iar mai apoi s-a înscris la Facultatea de Drept, însă nu a reușit să o termine. Diva spune că vrea să-i îndeme pe copiii ei să se țină de școală și să nu faceă aceleași greșeli ca ea.

„Am făcut un liceu economic. Am început Facultatea de Drept, la Sibiu, dar n-am terminat-o, deci nu pot să mă laud cu ea. Acum regret că nu m-am ţinut mai mult de şcoală, dar asta este. O să-i îndemn pe copiii mei să înveţe", a mai spus diva.

