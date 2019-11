Loredana Chivu are un admirator de 70 de ani care are cont pe facebook. Nea Voinea, un bătrân din Târgovişte, urmăreşte postările Loredanei şi dă like la fiecare poză a acesteia. Recent, nea Voinea şi-a luat inima în dinţi şi i-a scris Loredenei după ce aceasta l-a acceptat ca prieten. (vezi cum arată limuzina pe care o vinde Loredana Chivu)

„Bună ziua stimată domnișoară! Bună să-ţi fie inima, alături de a mea, întotdeauna. Vă foarte multumesc pentru accept şi vă doresc o zi minunată alături de cei dragi, colegi și prieteni şi la întreaga familie.”, a scris nea Voinea, care nu a primit răspuns de la Loredana.

Loredana Chivu are un admirator de 70 de ani. Unii internauţi o critică

“Loredana, eu te iubesc mult, îţi jur! Doresc mult sa fim prieteni buni, sunt costient că tu ai o cariera de artist. Eu sunt simplu, modest. Dar te ador mult. Sper să accepţi să fim prieteni”, a fost mesajul unui alt admirator al Loredanei.

Sunt şi internauţi care nu o menajează pe blonda siliconată: “Băi femeia lui Dumnezeu, tu nu vezi cum te-ai făcut la faţă? Exagerezi enorm cu liftingurile şi modificările pe care ţi le faci!...Daca ţi-ai da jos unghiile puse, extensiile, genele, acidul din buze, silicoanele, ce ti-ai mai pus prin fese etc. etc. nu ar rămâne nimic din tine...cheaşă şi urâtă şi reală”.