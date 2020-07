Loredana Chivu, atacată grav de internauți: ”Mi se pare o prostie”

In articol:

Loredana Chivu, prima reacție după ce au apărut imaginile bătăii cu Manuela. Loredana Chivu și Manuela de la Puterea dragostei au fost protagonistele unui adevărat scandal, în timp ce se aflau într-un club de la malul mării. Cele două ar fi avut o discuție destul de aprinsă, care era să degenereze într-o bătaie serioasă.

Și critica la adresa Loredanei Chivu nu s-a oprit aici! Fanii au speculat până și ultima postare făcută de frumoasa blondină.

Urmăritorii Loredanei nu au pierdut timpul ți au sărit imediat! Aceștia au observat un mic detaliu destul de ciudat la poza blondinei: talia ei pare că este... prea subțire ca să fie adevărată.

”Am intrat pe profilul tau doar sa te vad in ceva video , pentru ca m-a socat talia ta! Talia ta in aceasta poza este super mega photoshopata! Ai o talie superba , dar in poze o editezi prea tare!”, a fost reacția unui urmăritor.