Loredana Chivu, bătută cu bestialitate de bărbatul care i-a oferit un inel de logodnă de 90 000 de euro, chiar după ce ieșise din operație! Blondina a rămas cu traume

La suprafață, Loredana Chivu părea ca fiind o femeie împlinită din toate punctele de vedere, care nu duce lipsă nici de resurse materiale, dar nici de iubire. În realitate, însă, lucrurile au stat cu totul diferit față de cât a lăsat blondina să se înțeleagă.

Loredana Chivu, agresată fizic de fostul iubit

A fost agresată fizic și psihic în repetate rânduri chiar de bărbatul care i-a oferit un inel de logodnă în valoare de 90 000 de euro în unele dintre cele mai vulnerabile momente din viața sa. Recent, Fosta asistentă TV a vorbit despre episodul în care a fost agresată chiar după ce trecuse printr-o operație foarte complicată.

Loredana Chivu a povestit abia acum prin ce a fost nevoită să treacă vreme de câteva luni din cauza fostului său iubit, Dani Leș, care nu a arătat milă față de ea atunci când blondina încă se afla în stare critică în urma unei operații.

Mai mult, vedeta susține că are dovezi solide în acest sens și că în aceste momente trece printr-o perioadă foarte dificilă din viața ei, fiind bucuroasă că a reușit să obțină un ordin de protecție împotriva fostului ei iubit.

„Trăiesc o perioadă foarte neagră. Am trăit în teroare de câteva luni bune de zile. Vă spun, cu mâna pe inimă, că am fost agresată fizic într-un mod... În ziua respectivă eu am ieșit dintr-o operație, eram o mână de om, o femeie. Am fost cusută pe viu în ziua respectivă și atunci am fost și agresată fizic. Bătută cu pumnii, cu picioarele. Este adevărul și am toate dovezile în acest sens. În Columbia, eram departe de casă, și de atunci a început calvarul.(...) Ce poate să facă o femeie care efectiv nu poate să se miște, să se ridice din pat (n.r. pentru că era după operație). Înainte nu a ridicat la propriu mâna la mine pentru că nu i-am dat ocazia, dar au mai fost ceva scene de violență. A dat cu pumnii și picioarele în mașină, ăsta a fost un alt episod, cu alte luni în urmă, dar atunci cred că a găsit momentul oportun, eu fiind departe de casă, efectiv să mă snobească în bătaie”, a spus Loredana Chivu.

Loredana Chivu, traumatizată în urma bătilor Cu moralul la pământ și cu inima frântă, Loredana Chivu a mărturisit că s-a ales cu traume pe care nu le va putea uita vreodată, mai ales pentru că fostul ei iubit a fost violent fără să aibă vreun motiv. „Pentru mine a fost o situație care și în momentul de față este traumatizantă. Am rămas cu atacuri de panică.(...) Nu a existat niciun motiv real.(...) Am avut nevoie de spitalizare după acea agresiune și de alte operații pentru că am avut siliconul spart pe partea dreaptă de la fese. Am fost nevoită după această bătaie pe care am primit-o să ajung la spital, după care să fug într-un alt hotel”, a mai spus Loredana Chivu.