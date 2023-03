Loredana Chivu, de urgență la spital! Blondina a fost operată: „Aveți grijă de sănătatea voastră!”

In articol:

Loredana Chivu este una dintre cele mai cunoscute persoane publice din țara noastră. În general, blondina este foarte activă în mediul online, acolo unde a reușit să adune o comunitate impresionantă de urmăritori.

În ultimele zile însă, aceasta nu a mai apărut atât de des în fața fanilor săi, ceea ce i-a făcut pe oamenii care o iubesc să se îngrijoreze.

Citește și: Loredana Chivu reacționează, după ce răutăcioșii au spus că a vândut cartofi, în piață! Blondina a răbufnit: „Am ieșit la televizor și am spus singură”

Loredana Chivu, operată de urgență

Loredana Chivu și-a îngrijorat fanii când, cu doar câteva ore în urmă, aceasta le-a mărturisit că motivul absenței sale de pe Instagram se datorează unor probleme de sănătate.

Citeste si: O fetiță româncă, rănită grav pe o pârtie de schi din Bansko și transportată de urgență la București- kanald.ro

Citeste si: BREAKING NEWS. Abia acum s-a aflat. Ce a făcut, de fapt, „Securitatea” rusă când a aflat că Biden merge la Kiev- stirileprotv.ro

De această dată, blondina nu a ajuns pe mâna medicilor de bună voie, pentru o intervenție de natură estetică sau un retuș.

Din nefericire, vedeta începuse să se simtă rău, așa că s-a lăsat pe mâna personalului de specialitate.

Într-un scurt mesaj pe care l-a postat cu câteva ore în urmă, Loredana Chivu a încercat să îi liniștească pe urmăritorii săi. Aceasta a mărturisit că a fost supusă unei intervenții chirurgicale la rinichi, însă acum se simte bine și abia așteaptă să revină la activitățile sale obișnuite.

„Primesc multe mesaje în care mă întrebați de ce nu mai sunt așa activă pe rețelele de socializare...tocmai am avut o operație la rinichi, sunt bine...revin curând cu forțe proaspete. Aveți grijă de sănătatea voastră!”, a scris Loredana Chivu, pe Instagram.

Vedeta a fost supusă unei intervenții chirurgicale de urgență. [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: „Ia copiii.” Ce a apărut pe contul lui Răzvan Miheț, după ce a mers în weekend să își vadă copiii! Ce a aflat tânărul de la prietenii săi despre soția sa, Oana Matache, și despre iubitul acesteia- kfetele.ro

Citeste si: Urări de 8 Martie 2023: Mesaje şi felicitări superbe pentru femeile dragi- mama, iubită şi soţie. "La mulți ani!”- stirilekanald.ro

Citeste si: Cum a reacționat Clara Chia Marti când a fost întrebată dacă Pique încă o mai caută pe Shakira- radioimpuls.ro

Drama prin care trece Loredana vine la scurt timp după ce s-a logodit. Aceasta nu a anunțat încă momentul în care va avea loc fericitul eveniment, însă a mărturisit că a fost cerută cu un inel de peste 90 000 de euro.

„Nu vreau să vorbesc despre evenimentul acesta pentru că lucrurile le țin puțin mai private de ceva vreme în viața mea. A fost o petrecere frumoasă de ziua mea de naștere, am primit un cadou (n.r. inelul de logodnă), nu vreau să-i pun o etichetă.(...) Ca orice femeie e normal că mă gândesc la nuntă, dar în momentul de față e exclusă această variantă pentru că eu consider că mai am multe de făcut înainte să fac vreun pas. Lucrurile vor veni toate la timpul potrivit, momentan lucrurile sunt foarte bine așa cum sunt, vreau să auzi asta din gura mea pentru că s-au spus tot felul de chestii și am zis, mie nu-mi plac etichetele. Până când nu o să mă vedeți măritată, și cu siguranță atunci o să vedeți tot evenimentul și așa mai departe, consider că ceea ce se întâmplă pe plan amoros în viața mea trebuie să țin pentru mine”, a spus Loredana Chivu, conform Spynews.

Citește și: Adelina Pestrițu, mesaj emoționant de ziua de naștere a soțului său. Cum au reacționat Gabriela Cristea și Cristina Șișcanu: „Sufletul este plin de dragoste”