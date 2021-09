Loredana Chivu, de urgență la spital! Vedeta a ajuns iar la perfuzii: „Am trecut prin ce e mai rău”

In articol:

Se pare că Loredana Chivu traversează o perioadă extrem de grea și de delicată din viața ei. Blondina a ajuns pentru a doua oară pe mâinile medicilor într-o perioadă extrem de scurtă. În ambele cazuri, fosta asitentă TV s-a afișat pe pagina personală de Instagram cu perfuzia la mână, iar internauții au rămas de-a dreptul șocați și abia așteaptă să afle cu lux de amănunte care sunt problemele de sănătate cu care se confruntă aceasta.

În urmă cu doar o oră, Loredana Chivu a postat la InstaStory o fotografie tot dintr-un salon de spital și a venit cu câteva precizări. Încă nu știm cu exactitate motivul pentru care aceasta ajungeiar la spital și are nevoie de îngrijiri din partea cadrelor medicale, însă promite că după ce se face bine o să vină cu precizări.

Ea este convinsă că ceea ce trăiește în aceste momente este doar un plan bine pus la punct de divinitate și că atunci când o să se însănătoșească totul o sa fie mult mai bine ca înainte. Loredana Chivu spune că a învățat o lecție importantă de când se confruntă cu probleme de sănătate.

„Știu că nu am fost foarte activă, dar promit că revin...și cu lămuriri...cu putere și încredere în Dumnezeu o să fiu și mai bine decât înainte. Am trecut prin ce e mai rau și am învățat și o lecție importantă pentru drumul vieții mele”, a fost mesajul postat de Loredana Chivu pe rețelele de socializare.

Loredana Chivu [Sursa foto: Instagram]

Loredana Chivu, la un pas de moarte după o intervenție estetică: „Aveam septicemie”

În urmă cu ceva timp, blondina a șocat pe toată lumea după ce a povestit experiența traumatizantă pe care a trăit-o într-o clinică de înfrumusețare unde a mers pentru a-și face posteriorul mai apetisant și mai proeminent.

Nu s-a ales cu rezultatul dorit, ci cu probleme exrem de grave de sănătate din cauza cărora era să moară!

„Eu am suferit multiple operaţii. Mi-am pus aqua feeling, o operaţie non-ivazivă, aşa spuneau ei. În urma acelei intervenţii am suferit mai multe infecţii şi mai multe operaţii. Am fost la un pas de moarte. Prima intervenție a foct făcută într-un birou.

Mai multe detalii nu pot să vă dau, pentru că eu am un proces în curs cu el acum şi sper ca instanţa să decidă în favoarea mea, pentru că am suferit enorm de mult. Cum spuneam, am fost la un pas de moarte, tensiune 6. Am fost internată de mai multe ori în spital, am fost amăgită. Această substanţă acţionează în timp şi când ea se contaminează, pentru că asta se întâmplă cu ea, de asta este şi interzisă în foarte multe ţări, adică în mai toate ţările, este o substanţă care îţi macină efectiv ţesuturile, muşchii, pielea etc. Este o subtanţă periculoasă. Pe mine m-a adus aproape de moarte. Aveam tensiunea 6, septicemie”, a declarat Loredana Chivu la un post de televiziune în urmă cu ceva timp.