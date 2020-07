In articol:

Loredana Chivu, decizie radicală după scandalul din club cu Manuela! La finele săptămânii reporterii WOWbiz.ro au prezentat o știre bombă, avându-le drept protagoniste pe Loredana Chivu și Manuela, fostă concurentă la emisiunea Puterea dragostei în sezonul 2, dar și o altă reprezentantă a sexului frumos. Cele trei s-ar fi certat înt-un club de pe litoral, din cauza unor imagini apărute pe internet, în fața oamenilor, dar și a bodyguarzilor, iar conflictul lor a apărut în presă la câteva zile de la producerea lui.

Loredana Chivu, decizie radicală după scandalul din club cu Manuela! Fetele și-ar fi cerut scuze pentru reacțiile avute în locația de noapte

Dacă Manuela de la Puterea dragostei a făcut o serie de declarații destul de dure, ei bine, Loredana Chivu a preferat să nu discute prea mult despre un incident ce nu ar fi trebuit, în viziunea ei, să nu fie prezentat publicului larg, întrucât, situația nu era tensionată, în plus, fetele și-ar fi cerut scuze pentru reacțiile avute în locația de noapte de la mare.

Loredana Chivu a vorbit despre incidentul din club! ”Este clar că la mijloc este vorba de o dorință de a atrage atenția”

Loredana Chivu, decizie radicală după scandalul din club cu Manuela! Frumoasa blondă a spus, pe un ton civilizat, și punctul de vedere, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro. ”Eu nu le cunosc pe acele fete, nu le-am văzut vreodată și nici nu vreau vreo asociere cu ele, însă este clar că există cineva care voia atenție. Lucrurile au stat cu totul diferit, dar...Din punctul meu de vedere este exagerat și, de aceea, consider că fiecare trebuie să își vadă de treaba lui. nu îmi doresc să vorbesc mai mult. Nu înțeleg ce caută în presă cineva, care a doua zi m-a sunat să lămurească situația, iar materialul să apară apoi într-o altă formă o săptămână mai târziu. Este clar că la mijloc este vorba de o dorință de a atrage atenția, însă repet, nu mă interesează să mă asociez cu nimeni, îmi văd de viața mea, nu îmi spăl rufele în public niciodată”, a declarat Loredana, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro!

Loredana Chivu, decizie radicală după scandalul din club cu Manuela! ”Este în Germania”

Loredana Chivu, decizie radicală după scandalul din club cu Manuela! Mai mult decât atât, vedeta a ținut să se întrebe retoric, ”Dacă nu ar fi existat numele de Loredana Chivu, ar mai fi fost interesant subiectul?”, apoi, a specificat clar că nu are timp de scandaluri, întrucât, ea este un om care muncește și își vede de treburile cu adevărat importante. ”Eu nu stau să mă gândesc la astfel de lucruri, care nici nu sunt reale, am o meserie, și o fac bine și cu plăcere. Eu îmi văd de viața mea în continuare, nu am timp de scandaluri”, a dezvăluit frumoasa blondă pentru WOWbiz.ro. Apoi, imediat, a fost completată de peesoane din preajma ei care au susținut că Loredana Chivu a plecat în Germania, cu un job în calitate de dansatoare.