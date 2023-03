Loredana Chivu, dezvăluiri bombă după ce a anunțat că este singură: "Eu nu am afirmat niciodată că am logodnic" | EXCLUSIV

In articol:

Loredana Chivu i-a anunțat recent pe fanii din mediul online că este singură. Extrem de sinceră așa cum i-a obișnuit, fosta asistentă TV a dezvăluit că în prezent nu are o relație.

La începutul acestui an, s-a spus că Loredana Chivu s-ar fi logodit chiar de ziua ei, în timpul unei petreceri fastuoase. Inelul ar fi costat nici mai mult și nici mai puțin de 90.000 de euro, după cum au scris prietenii în imaginile din mediul online.

Vedeta nu a vorbit niciodată public despre logodnicul său și nici despre inelul de 90.000 de euro pe care l-a purtat la petrecerea fabuloasă de la începutul anului. Pentru WOWbiz.ro, fosta asistentă TV vine cu dezvăluiri în premieră despre relații și presupusul logodnic care i-ar fi pus pe deget inelul.

Loredana Chivu, primele declarații după ce a anunțat că este singură

Frumoasa blondină a postat o fotografie la story, prin intermediul căreia îi anunța pe fanii din mediul online că este singură, deși inițial s-a crezut că s-a logodnic la ziua ei de naștere.

Loredana Chivu a discutat cu jurnaliștii WOWbiz.ro despre situație și face lumină în cazul presupusei despărțiri din showbiz.

Diva a mărturisit că ea nu a vorbit niciodată despre logodnicul ei sau despre faptul că ar fi fost cerută în căsătorie la petrecerea organizată de ziua ei.

"Nu am spus eu niciodată în viața mea că am logodnic și nici nu am afirmat nicăieri. Nu cred că m-ați văzut pe mine să afirm sau să vorbesc despre lucrul acesta.

Eu doar am afirmat la mine pe story, pentru că sunt foarte sinceră, că nu am nicio relație în momentul de față, fără să pun vreo etichetă. Eu niciodată nu am apărut nicăieri și nici măcar la mine pe story cu lucruri de genul acesta cu logodne sau așa mai departe. Dacă nu s-a auzit din gura mea consider că nu s-a întâmplat", a dezvăluit Loredana Chivu, în exclusivitate pentru Wowbiz.ro.

Ce spune despre inelul care ar fi costat 90.000 de euro

Sinceră așa cum ne-a obișnuit, Loredana Chivu a vorbit și despre inelul care a devenit viral în mediul online, despre care s-a spus că ar fi costat 90.000 de euro.

Bijuteria splendidă a fost purtată de blondină la petrecere, acolo unde toți invitații au admirat-o și au distribuit-o în mediul online. Loredana ne-a spus că nu poate confirma sau infirma valoarea unei bijuterii, însă este adevărat că la ziua ei a primit numeroase cadouri.

"Nu ai de unde să știi valoarea unui inel. Eu nu pot să infirm sau să confirm treaba aceasta. Cadouri am primit mereu, a fost ziua mea de naștere", a mărturisit Loredana Chivu, pentru WOWbiz.ro.

Cum se simte Loredana Chivu după operație

Vedeta nu a traversat cele mai bune săptămâni, însă este optimistă și știe că totul răul va fi spre bine. Recent, fosta asistentă TV a ajuns pe masa de operație, acolo unde medicii i-au scos o piatră de la rinichi. Frumoasa blondină a discutat cu jurnaliștii WOWbiz.ro despre starea ei de sănătate și ne-a dezvăluit cum se simte după intervenție.

"În momentul de față mă simt bine, am trecut printr-o anestezie generală. Am avut o problemă la rinichiul drept. Am avut o piatră care a plecat de la rinichi în uretră ca să fiu cât de explicită pot. Piatra avea aproape un centimetru și pentru asta a fost nevoie de o operație cu laser și de mai multe tratamente pe care le urmez.

Astăzi am scăpat de piatră și în continuare o să urmez indicațiile doctorului meu. Îmi iau tratamentul și voi face tot ce mi s-a recomandat mai departe.

Sunt în continuare la spital pentru că a fost o anestezie generală și nu ai cum să pleci în ziua în care ți s-a efectuat operația", a povestit Loredana Chivu, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro, la scut timp după ce a suferit intervenția chirurgicală.

Vedeta este convinsă că tot răul va fi spre bine, respectă sfaturile medicilor și este sigură că își va revenit rapid după procedura la care a fost supusă.

"Este o operație non-invazivă, deci nu am tăieturi, cicatrici și așa mai departe. A fost făcută cât se poate de bine și am avut o perioadă foarte agitată din punct de vedere al sănătății, preț de câteva luni, dar eu caut soluții la problemele mele și am încredere în Dumnezeu așa că sunt sigură că totul o să fie bine.

Pentru mine, faptul că am avut această operație de extragere a pietrei respective înseamnă foarte mult. Abia așteptam ziua aceasta și de acum mă îndrept cu pași repezi spre cea mai bună variantă a mea și aici vorbesc de sănătate", a mai adăugat Loredana Chivu, pentru WOWbiz.ro.

