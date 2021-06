Loredana Chivu, dezvăluiri halucinante din timpul procedurilor efectuate la clinica anchetată de poliție: „Eram pe moarte”

Loredana Chivu [Sursa foto: Instagram] 19:09, iun 11, 2021 Autor: Madalina Kovacs

Loredana Chivu este doar una dintre vedetele care au efectuat proceduri estetice la clinica de înfrumusețare care astăzi este anchetată de polițiști.

Potrivit anchetatorilor, unii medici nici nu aveau drept de practică și acum sunt acuzați că ar fi mutilat mai multe cliente. Printre ele se află și Loredana Chivu care spune că a fost la un pas de moarte în urma unei proceduri efectuate la clinica cu pricina. Mai mult, ea a dezvăluit mai multe nereguli din timpul procedurilor care i-au fost făcute.

Loredana Chivu [Sursa foto: Instagram]

Loredana Chivu, la un pas de moarte după o intervenție estetică non-invazivă. Susține că i-a fost administrată o substanță periculoasă

Din dorința de a arăta fără cusur, blondina a luat cea mai proastă decizie din viața ei. A încheiat un contract de imagine cu clinica estetică căreia astăzi i se aduc acuzații grave și a fost la un pas de moarte. Susține că acea substanță nu era legală, iar intervenția a avut loc nu într-o sală special amenajată, ci chiar în biroul medicului. De ea s-a ocupat cadrul medical și un infirmier.

Vedeta crede că cei din cadrul clinicii nu mai făcuseră acea intervenție vreodată, căci păreau destul de stângaci.

„Povestea a început acum 4 ani când am luat hotărârea împreună cu patronul clinicii respective să-mi pun acea substanță. Mi s-a spus că acea substanță e non invazivă, nu este o operație în sine. Prima operație a avut loc chiar într-un birou al cabinetului pe care-l aveau atunci. Operația e filmată pe YouTube. Am avut un contract cu ei. Am lucrat mulți ani cu ei. Mă cunoșteam foarte bine cu ei, de aceea am avut încredere. Am fost asigurată de patron că substanța se capsulează, că o bagi cu o canulă și prin locul prin care o bagi, o și scoți, că nu se extinde în țesuturi.

Intervenția a durat aproximativ 3 ore. S-a ocupat un medic și un infirmier. Totul se filma. Au adus un pat să stau întinsă. Nu cred că mai făcuseră asta înainte, pentru că la un moment dat s-au blocat. Ca să pară cât mai mare posteriorul, au încercat să-mi bage cât mai multă substanță. Din ce înțelegeam eu, că eram semi-adormită, pe doctoriță o durea mână și a intervenit infirmierul. Patronul clinicii a fost acolo, la toate intervențiile a fost de față. Am aflat că nici nu e omologată la noi în țară substanța”, a declarat Loredana Chivu, la un post de televiziune.

Loredana Chivu [Sursa foto: Instagram]

Loredana Chivu: „A jungeam la spital înapoi și mă descoseau pe viu”

La scurt timp de la intervenție, aceasta a început să aibă probleme în zona posteriorului, unde îi băgase substanța. Ea spune că s-a reîntors la clinică, iar în decursul a câtorva luni a mai suferit alte opt operații, fără a i se face înainte și niște analize de sânge. Loredana Chivu a dezvăluit că medicii îi coseau fesele, susținând că în acea zonă nu ar trebui să se facă acest lucru. Mai mult, după operații ea avea febră și frisoane și a ajuns de foarte multe ori la spitalele de stat.

„Într-o zi această substanță s-a contaminat, pentru că așa se întâmplă după o perioadă de timp, se infectează. Posteriorul a început să se inflameze, ulterior pielea mi-a crăpat. A început să supureze acea substanță. Mergând la ei de urgență, nu mi-au făcut analize. Din iulie când a început trauma până în octombrie, cât am stat la ei, am avut 8 operații în care ei nu mi-au făcut analize. Mi-am făcut și alte intervenții acolo. Ei nu au recunoscut că sunt depășiți de situație. Am ajuns la spital cu febră, tensiune mică, infecție. Mă coseau pe fese. Fesele sunt singura parte a corpului care nu se coase, trebuie lăsate să se regenereze de la sine. Astăzi mă băgau în operație, mâine aveam febră, frisoane, ajungeam la spital înapoi și mă descoseau pe viu. Mergeam acasă și luam antibiotice, stăteam pe perfuzii”, a mai explicat blondina.

Într-o zi, Loredana Chivu a simțit că nu mai poate. Avea tensiunea mică și septicemie și s-a dus la clinica estetică pentru ajutor. Aici a început din nou calvarul. Ea susține că medicii nu au vrut să-i cheme o ambulanță pentru ca în presă să nu se afle de incident. Ea a petrecut noaptea tot la clinică și pretinde că medicii i-au făcut tot felul de proceduri pe care nu ar fi trebuit să i le facă.

„În octombrie a început cea mai grea parte din viața mea din punct de vedere a sănătății. Pentru că ei au dat greș cu toate operațiile m-am trezit într-o dimineață că nu eram capabilă să mă ridic.(...) La clinică am ajuns leșinată mai mult. Ajungând acolo cu tensiunea 6 nu mai eram conștientă. Medicul care se ocupa de operații a plecat. Cel mai tare m-a durut că acest om care pretinde că e un om de cuvânt și că are o mare afacere nu a vrut să-mi cheme o Salvare ca să nu asocieze clinica cu mine, pentru că eram pe moarte. Făcusem septicemie. Nu mi s-a găsit niciun loc la terapie intensivă în niciun spital. L-a sunat pe fratele meu să-mi aducă niște pijamale și să mă ducă la orice spital să mă lase la terapie intensivă că nu mai depinde de ei. Nu s-a găsit loc în spital și nu au avut ce să facă. Au lăsat-o pe doamna medic anestezistă care se ocupa atunci de mine. Am rămas o noapte la clinică, mi-au băgat o sondă, au făcut lucruri pe care nu trebuiau să le facă. Am stat tot cu tensiunea 6”, a mai dezvăluit Loredana Chivu.