Loredana Chivu, gata să fie mămică?! Sexy vedeta, detalii despre primul copil: "Toată viața m-am văzut mamă de băiat" | EXCLUSIV

In articol:

Loredana Chivu recunoaște că toată viața s-a văzut mamă de băiat, dar își dorește cu siguranță doi copii.

Blondina își lasă însă destinul în mâinile lui Dumnezeu pentru că va avea cel mai bun plan.

Invitată la gender revealul organizat de Andra Volos și Lele pentru copilul lor, Loredana Chivu i-a acordat un interviu de excepție Corneliei Ionescu. Diva a vorbit despre momentul în care va deveni și ea mamă, dar și despre urările pe care le are pentru cei doi îndrăgostiți.

Deși a avut și perioade mai puțin bune, Loredana Chivu este de părere că totul în viață are un scop și degeaba treci printr-un moment greu dacă nu înveți nimic din el.

Loredana Chivu vorbește despre momentul în care va deveni mamă

Loredana Chivu recunoaște că își dorește foarte mult copii. Vedeta ar vrea, dacă se poate, doi. Unul dintre ei să fie fată și celălalt să fie băiat, însă mai mare și-ar dori să fie băiețelul.

Citește și: Loredana Chivu, bătută cu bestialitate de bărbatul care i-a oferit un inel de logodnă de 90 000 de euro, chiar după ce ieșise din operație! Blondina a rămas cu traume

A crescut cu un frate mai mic și știe cât de important este ca într-o familie copiii să se aibă unul pe altul. Totuși, în calitate de soră mai mare, Loredana Chivu spune că băiatul ar trebui să fie primul, ca fetița să fie cea protejată.

"Eu mă văd și m-am văzut toată viața mamă de băiat, dar și de fată. Eu am fost mai mare ca fratele meu și întotdeauna mi-am dorit să am doi copii, fată și băiat, dar să fie primul băiatul. Asta îmi doresc eu pentru mine, dar acum Dumnezeu cred că are un plan mai bun decât al meu cu siguranță", a dezvăluit Loredana Chivu, la WOWnews.

Citeste si: „Școala, școala, dați-mi băiatul înapoi!”. Un elev de 19 ani, din Brăila, și-a pus capăt zilelor, deoarece nu a putut susține Bacalaureatul din cauza unei corigențe- kanald.ro

Citeste si: O profesoară a fost concediată după ce nu a fost la ore timp de 20 de ani. „Îmi pare rău, acum sunt la plajă”- stirileprotv.ro

Loredana Chivu [Sursa foto: Instagram]

Loredana Chivu s-a pregătit special pentru petrecerea organizată de Andra Volos și Lele

Loredana Chivu a arătat surprinzător la petrecerea organizată de Andra Volos și Lele pentru gender reveal. Frumoasa blondină s-a coafat la bunul său prieten, iar un desginer i-a creat o rochie de excepție, tocmai pentru că nu avea o rochie extrem de eleganță și roz în garderobă.

Citește și: ”E la ATI” Care este starea Danei Roba, după ce soțul a lăsat-o inconștientă? Fosta iubita a lui Nicolae Guță renunțase la verighetă, înainte de tragedie

"Este o rochie făcută special pentru mine. A trebuit să mă adaptez așa ca totul este făcut pentru acest eveniment. Părul este făcut de Bassam, prietenul meu. Am venit la petrecere cu el și cu prietena mea Simona.

Pregătirile au fost făcute special pentru că... ce să vezi... eu nu aveam o rochie roz în garderobă spectaculoasă", a mărturisit ea.

În ceea ce privește problemele pe care a fost nevoită să le depășească în ultima perioadă, Loredana Chivu mărturisește că a avut foarte multe lecții de învățat.

Citește și: Loredana Chivu, dezvăluiri bombă după ce a anunțat că este singură: "Eu nu am afirmat niciodată că am logodnic"| EXCLUSIV

Citeste si: „Ăsta e adevărul, pur și simplu îți vezi fostul partener în brațele altuia.” Cum a reacționat Dinu Maxer, după ce a văzut-o pe Deea alături de noul său iubit- kfetele.ro

Citeste si: Edu.ro Rezultate Evaluare Națională 2023. Au fost publicate rezultatele! Ierarhia notelor pe județe!- stirilekanald.ro

Citeste si: De ce James Cameron a păstrat tăcerea cu privire la implozia submersiblului Titan. Regizorul știa despre catastrofă cu câteva zile înainte de anunțul oficial- radioimpuls.ro

"În viață, chiar dacă treci prin momente dificile, important este să îți înveți lecțiile pentru că dacă mergi înainte cu lecțiile învățate, cu siguranță nu se vor mai repeta aceleași greșeli din trecut", a precizat diva.

Loredana Chivu [Sursa foto: Instagram]

Loredana Chivu, mesaj pentru Andra Volos și Lele

Andra Volos și Lele au aflat, weekendul trecut, că vor deveni părinți de fetiță. Au primit vestea cu enorm de multă bucurie, dar și cu cei mai buni prieteni alături. De la petrecere nu a lipsit Loredana Chivu, iar fosta asistentă TV are un mesaj special pentru tinerii părinți.

"Vreau să le spun, cu toată dragostea mea, că mă bucur din inimă pentru ei. O să fie cea mai frumoasă experiență din viața lor. O să aibă puiul lor și o să-l iubească toată viața. Mă bucur că am putut să iau parte la acest eveniment frumos și le doresc toată fericirea și sănătatea din lume", le-a urat Loredana Chivu lui Lele și Andrei Volos.

Ai un pont WOW? Daca deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!