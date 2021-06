Loredana Chivu, la un pas de moarte după o intervenție efectuată la clinica estetică anchetată de poliție: „Aveam tensiunea 6, septicemie”

Loredana Chivu [Sursa foto: Instagram] 20:16, iun 10, 2021 Autor: Madalina Kovacs

Loredana Chivu este una dintre nu foarte puținele vedete care au ales să-și facă o intervenție la clinica estetică care acum este anchetată de oamenii legii.

Aceștia au efectuat percheziții atât în București, cât și în alte 24 de județe, iar acuzațiile sunt foarte grave: evaziune fiscală, spălare de bani, vătămare corporală, fals intelectual și exercitare fără drept a unei profesii.

Unele femei să plâng că au ieșit mutilte din cabinetul medicilor. Unii dintre ei nici măcar nu ar fi avut dreptul de a face astfel de intervenții sau operații estetice. Loredana Chivu este doar una dintre victimele lor, susține ea. Vedeta s-a aflat la un pas de moarte după ce a apelat la o intervenție de înfrumusețare făcută de clinica cu pricina.

Loredana Chivu, acuzații grave la adresa clinicii respective. Blondina spune că a fost la un pas de moarte

Nu este niciun secret faptul că vedeta este una dintre acele care deține un record în ceea ce privește operațiile și intervențiile estetice. Adesea trece prin cabinetul medicului estetician pentru diverse retușuri și doar o singură dată a regretat că a făcut acest lucru.

Loredana Chivu a povestit recent că a mers să efectueze o procedură estetică la clinica la care oamenii legii aduc astăzi multiple acuzații extrem de grave. Se pare că medicul care a făcut intervenția ar fi folosit o substanță ilegală și foarte periculoasă, care a dus-o pe vedetă în pragul morții.

„Eu am suferit multiple operaţii. Mi-am pus aqua feeling, o operaţie non-ivazivă, aşa spuneau ei. În urma acelei intervenţii am suferit mai multe infecţii şi mai multe operaţii. Am fost la un pas de moarte. Prima intervenție a foct făcută într-un birou. Mai multe detalii nu pot să vă dau, pentru că eu am un proces în curs cu el acum şi sper ca instanţa să decidă în favoarea mea, pentru că am suferit enorm de mult. Cum spuneam, am fost la un pas de moarte, tensiune 6. Am fost internată de mai multe ori în spital, am fost amăgită. Această substanţă acţionează în timp şi când ea se contaminează, pentru că asta se întâmplă cu ea, de asta este şi interzisă în foarte multe ţări, adică în mai toate ţările, este o substanţă care îţi macină efectiv ţesuturile, muşchii, pielea etc. Este o subtanţă periculoasă. Pe mine m-a adus aproape de moarte. Aveam tensiunea 6, septicemie”, a declarat Loredana Chivu la un post de televiziune.

Loredana Chivu: „A vrut să îmi închidă gura”

Mai mult, spune blondina, reprezentanții clinicii nu doar că nu și-au recunoscut greșeala, ci chiar au dat-o în judecată, pentru a o reduce la tăcere și pentru a nu face public cazul. Și acum Loredana chivu se află în plin proces cu clinica respectivă.

„În loc să se preocupe de bunăstarea mea şi de sănătatea mea, cum e normal la orice pacient care are o problemă, el (nr. patronul clinicii) a hotărât şi a crezut că e de cuviinţă să mă dea în judecată şi să îmi ceară daune morale şi a vrut să îmi închidă gura, să nu fiu lăsată să vorbesc despre ce mi se întâmplă, dar cred că nicio instituţie pe lumea asta nu ar permite să nu lase un om să îşi spună povestea, mai ales cu cât am fost aproape să mor”, a mai adăugat blondina.