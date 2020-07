In articol:

Loredana Chivu, prima reacție după scandalul cu Manuela Oprișiu! În urmă cu o zi, reporterii WOWbiz.ro au prezentat o știre bombă, avându-le drept protagoniste pe Loredana Chivu și Manuela, fostă concurentă la emisiunea Puterea dragostei, în sezonul 2, dar și o altă reprezentantă a sexului frumos. Totul s-ar fi petrecut într-o locație de seară de pe litoral, sâmbăta trecută, și ar fi fost, spune bruneta din show-ul amoros, un efect al unui live difuzat pe internet.

Loredana Chivu, prima reacție după scandalul cu Manuela Oprișiu! ”Am avut un schimb de replici”

”Loredana Chivu a aflat de la cineva că eu aș fi vorbit urât de ea pe un live de-al Andreei Oprică, lucru care, evident, nu s-a întâmplat, nu am nimic cu ea. Era la două mese distanță de noi, a venit glonț la mine și m-a întrebat ce am cu ea. Credeam că glumește, prima oară, dup-aia m-am gândit că vrea să facă un scandal aiurea. M-am ridicat de la masă și acolo , în club, am avut o dispută. Nu am apucat să ne batem, nu s-a ajuns până acolo, că au apărut bodyguarzii, dar nici nu mai era mult. Adică nu am apucat să punem vreuna mâna pe cealaltă, dar am avut un schimb de replici pe care nu pot să îl reproduc (râde, n. red.)”, a spus, ieri, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro, Manuela de la ”Puterea Dragostei”.

Loredana Chivu a spus că nu își spală rufele murdare în familie

Loredana Chivu, prima reacție după scandalul cu Manuela Oprișiu! Pe de altă parte, Loredana are o altă variantă, una de bun-simț, în care și-a exprimat, pe un ton civilizat, punctul de vedere. ”Nu mă interesează subiectul, eu nu le cunosc pe acele fete, nu le-am văzut vreodată și nici nu vreau vreo asociere cu ele, însă este clar că există cineva care voia atenție. Lucrurile au stat cu totul diferit, dar...Din punctul meu de vedere este exagerat și, de aceea, consider că fiecare trebuie să își vadă de treaba lui. nu îmi doresc să vorbesc mai mult. Nu înțeleg ce caută în presă cineva, care a doua zi m-a sunat să lămurească situația, iar materialul să apară apoi într-o altă formă o săptămână mai târziu. Este clar că la mijloc este vorba de o dorință de a atrage atenția, însă repet, nu mă interesează să mă asociez cu nimeni, îmi văd de viața mea, nu îmi spăl rufele în public niciodată”, a declarat Loredana, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro!

Loredana Chivu, prima reacție după scandalul cu Manuela Oprișiu! ”Am vorbit a doua zi”

Loredana Chivu, prima reacție după scandalul cu Manuela Oprișiu! Spusele Loredaniei au fost confirmate cumva de Manuela, care a specificat că a sunat-o pe blondă și, între ele, în aceste momente, nu ar exista o situație tensioantă. ”Am vorbit a doua zi cu Loredana Chivu la telefon. S-a lămurit și ea că lucrurile nu erau cum credea. I-am spus că, dacă tot suntem la mare, mai bine ne distrăm decât să facem scandaluri, a înțeles și lucrurile s-au liniștit”, a spus, joi, Manuela de la ”Puterea Dragostei”.

Loredana Chivu, prima reacție după scandalul cu Manuela Oprișiu! ”Dacă nu se pomenea numele Loredana Chivu mai era interesant subiectul?”

Loredana Chivu, prima reacție după scandalul cu Manuela Oprișiu! Pe de altă parte, ce a specificat Manuela referitor la faptul că au vorbit la telefon a doua zi a adus o reacție a Loredanei, care, avea să pună niște întrebări retorice, extrem de normale într-o astfel de situație. ”Din moment ce situația a fost lămurită, nu înțeleg de ce mai dai în presa si de ce? Mă întreb, dacă nu se pomenea numele Loredana Chivu mai era interesant subiectul? Este doar o întrebare”, a comentat vedeta pentru WOWbiz.ro