Loredana Chivu reacționează, după ce răutăcioșii au spus că a vândut cartofi, în piață! Blondina a răbufnit: „Am ieșit la televizor și am spus singură”

Loredana Chivu este apreciată de o mulțime de români, însă în același timp, există și multe persoane care o blamează pentru trecutul său. Blondina nu a uitat de unde a plecat, iar drept dovadă stau chiar povestirile sale din copilăria și adolescența sa.

Cu ceva timp în urmă, Loredana a ieșit public și a povestit că, atunci când se afla la o vârstă fragedă, a vândut cartofi în piață,

iar mulți răutăcioși nu au uitat să-i reamintească acest lucru constant. Astfel, pentru a pune stop răutăților, blondina a răbufnit, oferindu-le o replică oamenilor care o judecă.

„Sunt oameni care mă blamează și încearcă să mă jignească”

Loredana Chivu a recunoscut în urmă cu ceva timp că, la vârsta de 13 ani, a vândut cartofi în piață, însă blondina și-a asumat trecutul și nu a avut nicio problemă cu acest fapt.

Cu toate acestea, au existat răutăcioși care au ținut să-i reamintească mereu acest lucru, însă blondina a spus că nu se simte jignită privind acest aspect.

„Sunt oameni care mă blamează și încearcă să mă jignească pe mine cu faptul că eu am vândut cartofi în piață.

Păi dacă eu am ieșit la televizor și am spus singură, eu cu gura mea, transparentă că am vândut cartofi în piață, cum crezi că mă jignești pe mine cu lucrul ăsta, dacă eu îmi asum?”, a povestit Loredana Chivu în cadrul emisiunii „În Oglindă”, moderată de Mihai Ghiță și difuzată pe canalul de YouTube theXclusive.

Mai mult decât atât, Loredana a mai spus că nu înțelege de ce s-ar simți rușinată pentru faptul că a avut o meserie cinstită și a muncit, având în vedere că îl ajuta pe tatăl său în această activitate.

„Îmi doream să nu vând cartofi, că eram foarte murdari și tot timpul mă murdăream. Îmi doream să vând roșii sau castraveți.

Câteodată, luam sacii de cartofi pe care mi-i aducea tata și mă duceam la cișmea și îi spălam pe toți ca să fie curați. Nu mi-e rușine că am muncit, nu mi-e rușine de unde vin”, a mai povestit blondina.