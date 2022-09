Loredana Chivu rupe tăcerea, după ce se speculează că trece printr-o despărțire! Blondina postează mesaje cu subînțeles, dar ținta este alta: "Se referă la altceva acele postări" | EXCLUSIV

In articol:

Loredana Chivu este una dintre divele showbiz-ului românesc, care este extrem de urmărită de public atât pe rețelele sociale, dar și în aparițiile ei de toate tipurile. Se preocupă mult de aspectul fizic și tot ce ține de bunăstarea ei.

Ce regim urmează Loredana Chivu?

Fosta asistentă TV a dezvăluit că trebuie să țină un regim foarte strict, iar în prezent are alimente pe care nu le consumă deloc. După ce a mers la mai mulți nutriționiști, Loredana Chivu a ales cea mai potrivită variantă pentru ea.

"În momentul de față e puțin mai dificil să mă mențin în formă pentru că, din luna ianuarie, am aflat că am toleranță la insulină, un fel de pre-diabet și că am 50% șanse să fac diabet de tip II. De atunci urmez un regim drastic și iau un tratament medicamentos care constă mai mult în suplimente alimentare. (...) Viața mea s-a schimbat în prima secundă în care am primit rezultatul analizelor. Am început să țin un regim drastic, un regim pe care mi l-au dat nutriționiștii. Am cerut mai multe opinii și m-am oprit la părerea și opinia cu care eu rezonez. Țin un regim care constă în faptul că nu mănânc prăjeli, nu beau sucuri, nu mănânc deloc dulciuri, am înlocuit tot ce înseamnă zahăr. Încerc să mănânc cât mai sănătos, ideea este că într-o săptămână, de exemplu, pot să par mai puțin cu 3 kg. – 4 kg, după care fac o reacție la un anumit aliment și e posibil să mă umflu din nou", le-a dezvăluit Loredana Chivu jurnaliștilor WOWbiz.ro.

Are sau nu Loredana Chivu probleme în dragoste?

În ultima vreme, Loredana Chivu postează pe rețelele sociale numai mesaje cu subînțeles, dure, cu direcție către oamenii care au rănit-o. Cele mai recente sunt „Distanța este noul meu răspuns.

Nu mai reacționez și nu mă mai contrazic. Pur și simplu mă îndepărtez” și „Dacă vrei să te trezești fericit, du-te la culcare recunoscător”, unde a folosit hashtagul #free.

E clar că se referă la cineva și nu sunt postate așa din senin, așa că WOWbiz.ro a luat legătura cu frumoasa blondină și a aflat ce se ascunde în spatele postărilor. Mulți au crezut că este vorba despre despărțirea de iubit, dar vedeta spune cum stau lucrurile de fapt.

"Nu trec prin niciun moment dificil. Din contră, sunt foarte bine. Cu siguranță, se referă la altceva acele postări. Mi-au plăcut. Nu am probleme. Urmează să mă mut în curând, mai am foarte puțin. E aproape gata, pun la punct ultimele detalii. Totul îmi merge bine.", a declarat Loredana Chivu.

