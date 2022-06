Loredana Chivu se mută în casă nouă! Detalii exclusive: "Asta îmi pune pe stop toate vacanțele" | EXCLUSIV

In articol:

Loredana Chivu este una dintre divele showbiz-ului românesc, care este extrem de urmărită de public atât pe rețelele sociale, dar și în aparițiile ei de toate tipurile. Se preocupă mult de aspectul fizic și tot ce ține de bunăstarea ei.

Loredana Chivu, totul despre afecțiunea care i-a schimbat viața

Sexy blondina ne-a dezvăluit că în luna ianuarie a aflat că are toleranță la insulină. Vedeta s-a îngrășat aproximativ 5 kilograme, iar în prezent nu are voie să facă efort fizic. Totuși, Loredana Chivu este optimistă și își păstrează energia pozitivă. Conștientă de atuurile sale fizice, vedeta spune că nu se simte grasă, ci este o femeie cu forme sexy.

"În momentul de față e puțin mai dificil să mă mențin în formă pentru că, din luna ianuarie, am aflat că am toleranță la insulină, un fel de pre-diabet și că am 50% șanse să fac diabet de tip II. De atunci urmez un regim drastic și iau un tratament medicamentos care constă mai mult în suplimente alimentare.

M-am îngrășat undeva în jurul a 5 kg – 7kg, dar asta din cauza afecțiunii de care v-am spus. Cel mai greu este că în momentul de față nu am voie să fac sport, dar urmează să îmi fac o intervenție Turcia și de acolo voi reveni la kilogramele mele normale. Tratez și această afecțiune care sper să dispară în curând. Am primit un val de reacții pe Instagram și pe toate platformele de socializare, dar oamenii nu înțeleg", a mărturisit Loredana Chivu pentru WOWbiz.

Loredana Chivu se mută în casă nouă

Loredana Chivu a aruncat bomba pentru WOWbiz.ro! Se mută într-o nouă locuință. Vedeta este foarte entuziasmată, însă pe de altă parte stresată, deoarece va fi ocupată toată vara.

Din aceast cauză este posibil nici să nu aibă timp de vacanțe.

"Vara asta îmi doresc foarte mult să mă bucur de natură, să stau la plajă, să văd marea, să merg chiar și la munte. Am mai multe planuri, cel mai important este că mă mut în casă nouă. Cam asta îmi pune pe stop toate vacanțele din vara acesta, dar asta nu înseamnă că anul acesta nu voi merge în vacanțe. Plănuiesc să merg în perioada rece, pentru că mie îmi place atunci când în țară este frig, eu să merg la căldură și cu siguranță o să am minim o vacanță anul acesta exotică, dar nu știu exact perioada. Deci, mutarea în casă nouă îmi va ocupa tot timpul vara acesta.", a declarat Loredana Chivu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

