Cu ocazia comemorării a 30 de ani de la Revoluția Română din decembrie 1989, Loredana Groza a dezvăluit povestea melodiei ”Bună seara, iubite”, interpretată împreună cu Ion Caramitru și lansată în 1987.

Citeste si: Imagini incredibile cu Loredana Groza în timp ce face șpagatul! VIDEO

”30 de ani de la Revolutia Romana. 30 de ani de cand cantecul “Buna seara iubite” a putut fi auzit si vazut pentru prima oara vreodata la televizor. Chiar daca acest cantec compus de Adrian Enescu pe versurile poetului Lucian Avramescu fusese lansat cu aproape 2 ani inainte de ‘89 pe albumul care poarta acelasi nume si care se vanduse deja in milioane de copii (fiind si acum cel mai vandut album romanesc pana astazi) era un cantec interzis pe tv si radio pana la revolutie! Eram o adolescenta rebela ce locuia inca la Onesti si care incepuse revolutia ei pe scena prin muzica. Aparitia acestui cantec in decembrie ‘89 pe tv a marcat momentul in care Romania a devenit libera, momentul in care generatia mea a spus nu dictaturii comuniste si a iesit in strada pentru LIBERTATE! Libertate de care ne bucuram cu totii astazi ! Dedic acest cantec Eroilor Revolutiei, acelor tineri neinfricati si inocenti care s-au sacrificat pentru ca noi astazi sa iubim si sa traim liberi!! Revolutia continua! Si fiecare este dator sa o continue acolo unde este si prin ceea ce face si gandeste! “Buna seara iubite Te astept ca si cand Numai dragostea noastra ar fi pe pamant, Mai presus de mariri, de caderi de cuvant.. Buna seara iubite Te astept ca si cand...”, a povestit Loredana, una dintre artistele de mare succes și astăzi.