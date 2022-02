Loredana Groza a intrat din nou în vizorul fanilor ei! Artista s-a pozat sexy, în așternuturi: „De ce ai ridicat tricoul?” FOTO

In articol:

Loredana Groza nu are deloc inhibiții și se fotografiază ori de câte ori are ocazia în cele mai sexy ipostaze. Nici de această dată nu a făcut rabat de la regulă. Artista și-a lut fanii prin surprindere cu o nouă imagine provocatoare direct din așternuturi.

Nu este prima oară când Loredana Groza apare în astfel de ipostaze. De fiecare dată, gurile rele o critică pentru stilul sexy pe care îl abordează, însă artista nu apleacă urechea la astfel de comentarii și alege să facă în continuare ceea ce-i place. Fanii divei care o urmăresc zi de zi pe rețelele de socializare știu că artista pozeaze în cele mai nebunatice ipostaze.

Loredana Groza, imagine senzuală din așternuturi

De data aceasta, Loredana Groza nu s-a mai fotorafiat în costume de baie sau ținute sexy, ci poartă un tricou alb, ușor transparent, pe care l-a ridicat pentru a-și lăsa la vedere abdomenul. Decolteul răvășitor este și el prezent, ca de fecare dată, de altfel.

Fanii dvei au avut fel și fel de reacții.

Printre câteva critici pe care le-a primit, Loredana Groza a primit și multe complimente din partea admiratorilor ei, semn că imaginea pe care a postat-o este și pe placul lor.

„Cam sexy poza asta, Loredama, nu?”, „Îmi înseninează viața”, „Ești un munte de frumusețe”, „Noapte bună și frumoasă ca tine”, sunt doar câteva comentariile pe care fanii le-au lăsat la fotografie Loredanei Groza.

Ce spune Loredana Groza despre operațiile estetice?

Loredana Groza parcă întinerește pe zi ce trece. Nu mai este la prima tinerețe, însă reușește să arate imepcabil de fiecare dată. Întrebată despre operațiile estetice la care ar fi recurs de-a lungul timpului, Loredana Groza a mărturisit că este naturală din cap până în picioare.

„Nu am nicio operație estetică. Nu am silicoane, nu am liftinguri, nici n-aș avea timp să fac asta, chiar dacă poate, cine știe, nu sunt împotriva lor și admir femeile care încearcă să arate bine indiferent de vârstă și au curajul să se transforme, dar cred că sunt în ziua de astăzi atâtea posibilități să arăți bine fără să faci lucruri radicale, cu dietă, sport, având grijă de corpul tău, de fața ta, sunt tratamente și proceduri noninvazive care te ajută să fii wow. Și am avut noroc de la natură că m-am născut cu dotările de rigoare. E o muncă grea să arăți bine, nu e chiar ușor”, a spus Loredana Groza.

