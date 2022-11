Loredana Groza, anunț emoționant despre tatăl său! Familia artistei are parte de o mare bucurie: „Sunt mândră de tine”

In articol:

Loredana Groza a mai bifat pe listă încă o reușită remarcabilă a membrilor familiei ei. De data ceasta, în centrul atenției nu mai este ea, ci chiar tatăl său, Vasile Groza, despre care fiica sa a scris un mesaj emoționant pe rețelele de socializare. În ultimii ani, tată artistei a lansat 8 volume de poezii, care conțin câte o poezie pentru fiecare zi din an, volume lansate pe rând, în 8 ani.

Pentru că este o figură importantă în orașul natal, bătrânul a fost răsplătit pe măsură.

Loredana Groza are o relație specială cu părinții ei și le oferă toată susținerea de care au nevoie. Chiar dacă se află la vârsta a treia, tatăl cântăreței nu se oprește din activitate, astfel că, până la 85 de ani, se mândrește cu 8 volume de poezii, scrise în 8 ani. Lansarea cărților a avut loc chiar de ziua de naștere, în luna octombrie acestui an, la o școală din București, acolo unde a fost alături și fiica sa pentru a-l susține. Acum, Loredana Groza se mândrește din plin cu tatăl său, mai cu seamă cu cât, cu numai câteva ore în urmă, a făcut un anunț important despre părintele său.

Loredana Groza, mândră de tatăl său

Loredana Groza și-a anunțat fanii din mediul online că tatăl său, Vasile Groza, a primit titlul de Cetățean de Onoare al Oneștiului.

Nu este singurul membru al familiei care a primit acest titlu. În urmă cu câțiva ani, și Loredana Groza a avut onoarea să devină cetățean de Onoare a orașului în care s-a născut, în semn de recunoaștere a carierei sale artistice de circa două decenii.

„Cu ocazia lansarii la Onesti a celor 8 volume de poezii “ O poezie pe zi” aparute zilnic timp de 8 ani pe pagina de FB cu acelasi nume a tatalui meu @vasilegroza a primit si titlul de Cetatean de Onoare al Onestiului!!👏👏

Welcome to the club!😘

Felicitari tataie, sunt mandra de tine!

Te iubesc❤️🙌🏼



Multumesc fratelui meu Cristi pentru munca de redactare a acestor carti!🫶🏻🙏🏻”, a scris Loredana Groza pe Instagram.