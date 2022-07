Loredana Groza, apariție de senzație pe terenul de sport. Artista a publicat imaginile îndrăznețe

In articol:

În ciuda temperaturilor ridicate de afară, Loredana Groza nu uită să facă sport în aer liber. Artista are foarte mare grijă de felul în care arată, așa că sportul reprezintă un element foarte important atunci când vine vorba de o siluetă suplă și tonifiată.

Loredana Groza este una dintre cele mai controversate artiste de la noi din țară. Aparițiile sale provocatoare nu sunt pe placul tuturor fanilor săi, însă are și o mulțime de admiratori care o încurajează să fie la fel de senzuală, chiar dacă nu se mai află la prima tinerețe.

Loredana Groza depune eforturi pentru a arăta bine

Recent, Loredana Groza a postat în mediul online o serie de imagini în care le-a arătat fanilor ei că face mișcare chiar și în condiții caniculare. Sportul este mai important decât orice, așa că nu face rabat de la regulă nici măcar când în termometre arată temperaturi de peste 30 de grade.

Într-o ținută sport neagră, cu un decolteu adânc și cu părul prins în coadă, Loredana Groza le-a arătat fanilor ei că frumusețea se menține prin multă muncă pe terenul de sport.

Loredana Groza, apariții din ce în ce mai îndrăznețe

Loredana Groza este adepta aparițiilor provocatoare și nu ezită nicio secundă să-și etaleze formele foarte bine lucrate în sala de fitness. Întrebată de nenumărate ori dacă are sau nu operații estetice, artista și-a menținut aceeași poziție, afirmând că trupul său de invidiat se datorează doar sportului, dietei echilibrate și meditației.

Cu toate că nu a recunoscut niciodată că a recurs la bisturiu, fanii artistei tind să creadă că, de data aceasta, Loredana Groza nu este sinceră.

„Nicio operație estetică. Nu am silicoane, nu am liftinguri, nici n-aș avea timp să fac asta, chiar dacă poate, cine știe, nu sunt împotriva lor și admir femeile care încearcă să arate bine indiferent de vârstă și au curajul să se transforme, dar cred că sunt în ziua de astăzi atâtea posibilități să arăți bine fără să faci lucruri radicale.Ținând dietă, făcând sport, având grijă de corpul tău, de fața ta. Sunt tratamente, sunt chestii total neinvazive care te ajută să fii wow. Și am avut de la natură noroc că m-am născut cu dotările de rigoare și n-am avut nevoie să completez, să vin cu jențile luate din oraș”, a spus artista.