Loredana Groza are mereu grijă de vocea ei. Vedeta nu vrea să lase niciodată garda jos: „M-a făcut praf vara asta”

In articol:

Loredana Groza este o vedetă în adevăratul sens al cuvântului. Artista arată din ce în ce mai bine și, chiar dacă are în spate o carieră de câteva decenii, Lori nu pierde niciodată ocazia să impresioneze.

Cântăreața a devenit cunoscută mulțumită glasului ei de aur, așa că nu e de mirare că face tot posibilul să își protejeze vocea și să o menajeze cât de mult poate. Artista a dezvăluit că face anumite sacrificii pentru ca timbrul ei vocal să rămână același cu care și-a obișnuit fanii și care a consacrat-o.

Citeste si: Ce face Loredana Groza cu veniturile din muzică? Pe asta cheltuie artista cei mai mulți bani

Vedeta nu vrea să lase niciodată garda jos. [Sursa foto: Instagram]

Ce sacrificii face Loredana Groza ca să aibă mereu o voce minunată

Artista spune că cel mai important lucru pe care îl face este faptul că își tratează vocea cu respect, de parcă glasul este o ființă vie. Pentru a se asigura că vocea nu se întoarce niciodată împotriva ei, Loredana a mărturisit că a renunțat aproape în totalitate să mai vorbească la telefon.

Însă acesta nu este nici pe departe singurul sacrificiu pe care l-a făcut Lori pe parcursul carierei sale. Artista a mai dezvăluit că încearcă să nu piardă nopțile și spune că nu se atinge aproape niciodată de băuturile reci.

Citeste si: „Mi-a fost frică se mă operez, dar durerile erau foarte mari!" Cristina Spătar a fost operată- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

„Pentru mine, vocea este o ființă în sine și trebuie să o tratez cu cel mai mare respect, pentru că, altfel, ea te trădează. Este ca o femeie superbă, care poate oricând să plece și să îți închidă ușa în nas. Trebuie să am mare grijă, mai ales pentru că spectacolele mele sunt foarte multe, cânt o oră jumătate, două ore, uneori am patru concerte pe zi, plus deplasări, aer condiționat, efort fizic. Nu am foarte mult timp să mă recuperez, sunt ca un sportiv de performanță care în fiecare zi trebuie să concureze pentru olimpiadă, pentru că, pentru mine orice concert este important, chit că este la Urlații din Deal sau la New York, în Manhattan. Am aceeași implicare și dăruire pentru fiecare. În perioada foarte scurtă în care nu am timp nici să dorm uneori, încerc să îmi menajez vocea nevorbind sau nepierzând timpul la telefon. Gossip things, nu. Am uitat de mult chestia asta, fără bârfe, fără ore pierdute la telefon. Fiecare secundă este foarte bine împărțită, nopțile nu le pierd, nu beau rece, nu vorbesc prostii. (râde) Vocea, astfel nu ai cum să o păstrezi și nu ai cum să faci performantă.”, a declarat Loredana Groza pentru Ego.ro.

Loredana Groza are mereu grijă de vocea ei. [Sursa foto: Instagram]

Loredana, sfaturi pentru românii cheltuitori

Chiar dacă este mereu atentă la ceea ce face și ce mănâncă, vocea Loredanei mai are momente în care este totuși afectată de mediul înconjurător. Recent, artista a participat la o gală, unde a câștigat premiul de popularitate.

Chiar dacă are mereu grijă de ea, vedeta a mărturisit că a fost răgușită din cauza aerului condiționat la care, fie că vrea sau nu, este expusă mereu din cauza temperaturilor ridicate de vara aceasta.

Citeste si: Loredana Groza, apariție îndrăzneață la TV! Ce a putut să îi spună Laurențiu Duță în direct

Cântăreața a profitat de faptul că a fost afectată de aerul condiționat și le-a recomandat românilor să încerce să îl mai închidă uneori, atât din motive financiare cât și pentru sănătatea lor. Și ca să arate că știe ce vorbește, Lori a găsit și o soluție care să înlocuiască nelipsitul aparat. Artista și-a cumpărat un evantai pe care îl folosește mereu.

„Aerul condiționat, dragii mei, m-a făcut praf vara asta. Nu cred că sunt singura. Nu putem să trăim, din păcate, ne-am obișnuit. Mă gândeam ce făceam în anii ’80, când nici nu auzisem că există așa ceva și acum nu mai putem să trăim fără asta. Deci, orice învăț are un dezvăț și dacă tot trebuie să facem economie, am înțeles, la orice. Acesta este un lucru bun pentru că eu cred că risipim prea mult și suntem prea răsfățați de tot sistemul acesta în care am crescut și am trăit. Este bine să mai închidem puțin robinetul și să înțelegem că nu trăim singuri, trăim în comunitate și că suntem toți conectați. Oricât am vrea să spunem că nu, noi suntem, de fapt, o mare familie. Este bine să înțelegem lucrul acesta. Să stingeți lumina, să dați mai încet aerul condiționat sau să vă învățați să trăiți fără aer condiționat. Eu încerc, să știi. Mi-am luat evantai.”, a mai spus Loredana pentru sursa citată anterior.