Loredana Groza, infectată cu COVID-19. Artista s-a fotografiat acum două zile în Ambulanță, în timp ce primea îngrijiri medicale

Loredana Groza și-a îngrijorat fanii acum două zile, când s-a fotografiat în Ambulanță, în timp ce primea tratament din partea echipei medicale. Deși la acel moment vedeta nu a oferit nicio declarație despre motivul pentru care a solicitat ajutorul doctorilor, astăzi s-a aflat că artista a fost confirmată pozitiv cu noul coronavirus.

Loredana Groza are COVID-19

Loredana Groza trece printr-o perioadă dificilă, căci artista a fost infectată cu COVID-19 și este internată la Institutul Matei Balș din Capitală. Potrivit Ciao.ro , solista necesită să fie ținută sub supravegherea specialiștilor.

Loredana Groza nu a oferit nicio declarație după ce a publicat pe contul personal de Instagram o fotografie cu ea din Ambulanță, la care a apelat din cauza faptului că nu se simțea bine.

Singurul mesaj transmis de solistă a fost adresat fanilor, cărora le-a scris că se simte bine și le-a mulțumit pentru grija pe care i-o poartă:, a postat Loredana acum două zile, pe o rețea de socializare.

Loredana Groza, despre cum a afectat-o pandemia

Loredana Groza dezvăluia, în urmă cu puțin timp, că pandemia a afectat-o la fel de mult ca și pe ceilalți români și a adus în viața ei schimbări majore.

Mai mult, vedeta a declarat că această perioadă plină de restricții a fost exact ca pe vremea războiului, lăsând urme adânci la nivelul psihicului: "Am fost și eu la fel de dornică să-mi umplu timpul, să-mi umplu zilele. A fost așa un pic ca pe vremea războiului, dar un război puțin mai pervers și neașteptat. A atacat foarte mult la partea psihică, foarte mulți oameni am văzut că sunt marcați puțin de această distanțare socială. Nu că s-au sălbăticit, dar cred că au dezvoltat niște obiceiuri, unele bune, unele mai puțin bune. Cele bune sunt că am reușit să ne ocupăm mai mult de noi, de familia noastră, de copiii noștri. De spiritul nostru.", povestea Loredana Groza cu ceva vreme în urmă, pentru Observatornews.ro.