Loredana Groza, poză incendiară pe social media! Iată poza care a pus fanii pe jar!

Loredana Groza este un adintre cele mai cunoscute și apreciate artiste din țara noastră. Vedeta a cunoscut elixirul tinereții și la vârsta de 51 de ani, poate concura liniștită cu tinerele din ziua de azi.

Artista și-a obișnuit fanii cu poze, care mai de care, mai provocatoare. Pentru a se menține cât mai mult timp tânără, Loredana urmează un stil de viață sănătos și este nelipsită din sălile de antrenament.

Loredana Groza, laude din partea fanilor:"Nu ai concurență!"

Recent, Loredana Groza a distribuit pe pagina sa de Instagram o imagine care i-a pus în valoare bustul generos, pe care îl posedă. Imaginea nu a putut fi trecută cu vederea de internauți, care au fost plăcut surprinși formele generoase ale artistei.

Poza a strâns, într-un timp scurt, aproape 6.000 de aprecieri și numeroase comentarii din partea fanilor, care au avut numai cuvinte de laudă, în ceea ce privește trupul artistei.

"Cât de frumoasa poți fi.. ești o adevarata diva, te privesc si imi sclipesc ochii, ma topesc de dragul tău sufletel minunat(...) când ma uit la tine bătăile inimii accelerează și ma simt atât de bine(...) Ești unica care îmi transmite mii de emoții(...)

unica ce ma face cu adevărat fericita.. (...) Sa sti ca inima mea bate doar pentru tine(...) voi fi mereu aici îți promit(...) numele tău este tatuat in adâncul inimii mele, te voi purta mereu in imaginea mea(...) te iubesc draga mea(....) Ești absolut superba Lori(...) Ești specială și importantă pentru mine, mereu îmi aduci zâmbetul pe buze când ma uit la tine pe story, dar și când postezi o poza sau un video(...)Ești mereu in gândurile mele și nu vei iesii niciodată din adâncul inimii mele(...) Te iubesc foarte mult regina mea perfecta", sunt doar câteva dintre comentariile fanilor, pentru Loredana Groza.

Loredana Groza [Sursa foto: Instagram]

Loredana Groza: "Nu am silicoane, nu am liftinguri, nici n-aș avea timp să fac asta"

De-a lungul timupul, artista a fost acuzată că ar avea operații sau intervenții estetice. Loredana a negat toate acuzațiile, care s-au năpustit asupra ei și a declarat că nu are nicio intervenție.

”Nicio operație estetică. Nu am silicoane, nu am liftinguri, nici n-aș avea timp să fac asta, chiar dacă poate, cine știe, nu sunt împotriva lor și admir femeile care încearcă să arate bine indiferent de vârstă și au curajul să se transforme, dar cred că sunt în ziua de astăzi atâtea posibilități să arăți bine fără să faci lucruri radicale”, a declarat Loredana.