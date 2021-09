Loredana Groza, prima reacție după ce s-a spus că ar avea Covid-19: „De multe ori te simți...”

In articol:

Loredana Groza se numără printre vedetele care se confruntă cu probleme de sănătate, în perioada în care cazurile de coronavirus au început să crească. Nu este clar dacă vedeta a luat sau nu virusul ucigaș din China, în contextul în care nu există nicio declarație oficială a artistei care să ateste acest lucru.

Vedeta și-a îngrijorat fanii în urmă cu două zile atunci când s-a fotografiat într-o Ambulanță, însă nu a specificat exact care au fost cauzele pentru care a primit îngrijiri medicale.

În urmă cu puțin timp, Loredana Groza a postat o fotografie pe pagina ei de Instagram. Celebra cântăreață le-a mulțumit urmăritorilor ei pentru toate mesajele pe care le-a primit și interesul pe care l-au arătat pentru starea ei de sănătate. Ea a anunțat că se simte mult mai bine în prezent.

„Dragii mei, va multumesc pentru mesaje si grija! Perioada aceasta a fost una plina de concerte, evenimente, inregistrari, filmari, fapt care ma bucura, insa si corpul mai cedeaza cateodata si iti atrage atentia ca are nevoie de o pauza. Din fericire, sunt mult mai bine acum!

Be safe!

All my love to y’all!❤️~Loredana”, a transmis artista.

Loredana Groza s-a fotografiat în Ambulanță [Sursa foto: Instagram]

Loredana Groza, mesaj emoționant după ce s-a zvonit că s-a infectat cu noul coronavirus

Vedeta a mai postat o fotografie cu un mesaj emoționant, chiar la secțiunea de stories de la Instagram.

Este vorba despre o fotografie, în care apare un citat moțivațional, semn că Loredana Groza caută motivație pentru a trece peste problemele de sănătate pe care le are în prezent.

„De multe ori te simți obosit, nu pentru că ai făcut prea multe, ci pentru că ai făcut prea puțin din ceea ce scânteiază o lumină în tine”, este citatul postat de Loredana Groza pe rețeaua de socializare.

Citatul postat de Loredana Groza [Sursa foto: Instagram]

Valul patru începe să își facă simțit prezența în România, motiv pentru care cazurile au început din nou să crească. Printre alte vedete care au fost confirmate recent cu virusul ucigaș din China se numără Viorica de la Clejani, Elena Merișoreanu, Adela Popescu, Radu Vâlcan și Shurubel.