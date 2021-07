Loredana Groza, primele declarații despre operațiile estetice. Artista a răbufnit

Loredana Groza [Sursa foto: Instagram] 08:50, iul 9, 2021 Autor: Ștefania Ruxandra

In articol:

Artista a uimit pe toată lumea în ultimul timp, prin aparițiile sale spectaculoase, lucru care i-a făcut pe mulți să îi adreseze atât comentarii pozitive despre noua imagine, cât și comentarii negative, mai puțin plăcute.

În urma discuțiilor interminabile de pe rețelele sociale, cântăreața a decis că este momentul să îi lămurească pe toți dacă are sau nu operații estetice.

Citeste si: Loredana Groza, apariție surprinzătoare la un eveniment. Artista a fost îmbrăcată într-o ținută ce a lăsat aproape tot la vedere

A apelat sau nu Loredana Groza la medicul estetician?

Cu toate că imaginea artistei a suferit schimbări majore, Loredana pune acest lucru pe seama stilului de viață pe care îl are în prezent, ci nu pe seama intervențiilor la medicul estetician. Invitată într-o emisiune tv, frumoasa blondă a ținut să aducă lămuriri tuturor curioșilor în privința aspectului ei fizic: "Nicio operație estetică. Nu am silicoane, nu am liftinguri, nici n-aș avea timp să fac asta, chiar dacă poate, cine știe, nu sunt împotriva lor și admir femeile care încearcă să arate bine indiferent de vârstă și au curajul să se transforme, dar cred că sunt în ziua de astăzi atâtea posibilități să arăți bine fără să faci lucruri radicale." , a declarat solista.

Citeste si: Nu mai puneti leustean la ciorba! Este cea mai frecventa greseala! Medicii trag un semnal de alarma- bzi.ro

Mai mult, cântăreața a ținut să menționeze faptul că, pentru a arăta ireproșabil, chiar și la 51 de ani, este nevoie doar de câteva elemente esențiale, cum ar fi sportul făcut aproape zilnic, o dietă echilibrată, dar și o rutină pentru corp și ten.

De asemenea, Loredana a spus că singurele trucuri la care a apelat au fost tratamentele non-invazive, care o ajută să își mențină pielea tânără.

Loredana Groza[Sursa foto: Instagram]

Loredana Groza, criticată dur de Horia Moculescu pentru că a cântat manele

Mai nou, artista a ales să se reorienteze și către alt stil muzical, care, spune ea, nu este cel tipic manelelor. Cântăreața a fost criticată și pentru acest aspect de multă lume, mai ales că recent colaborează tot mai mult cu maneliști.

Și Horia Moculescu a avut ceva de spus în această privință, bărbatul considerând o greșeală această colaborare a Loredanei:, a declarat Moculescu pentru impact.ro.

Citeste si: Ups, Loredana a dat-o-n bară! Cum a fost surprinsă cu bustul gol la vedere pe internet. Artista și-a pus fanii pe jar

Loredana Groza trece printr-o perioadă în care succesul îi surâde pe toate planurile și pare să nu ia în seama răutățile gratuite ale celor care o urmăresc, ci dimpotrivă, se bucură și mai mult de noua ei imagine artistică.