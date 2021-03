Loredana Groza și Costi Ioniță, întâlnire bombă! Totul s-a petrecut după ce artistul s-a întors de la Survivor

In articol:

Loredana Groza se află printre cele mai iubite și talentate artiste din România. Cunoscuta artistă cucerește toate topurile muzicale atunci când lansează o piesă nouă. De-a lungul anilor, Loredana a evoluat foarte mult, atât pe plan muzical, cât și fizic.

Recent, frumoasa artistă și-a pus fanii pe jar prin intermediul unei postări făcute pe pagina sa de Facebook. Mai exact, Loredana Groza s-a fotografiat alături de Costi Ioniță în studioul de înregistrări. Mai mult, vedeta le-a dezvăluit fanilor că în curând o să le facă surprize plăcute.

Loredana Groza a stârnit controverse pe rețelele sociale

În urmă cu câteva zile, Loredana a stârnit numeroase controverse din partea internauților. După ce a publicat un selfie pe internet, Fanii au certat-o pe cântăreață, spunând să se oprească din a-și face operații estetice. „ Eu zic să te oprești la faza asta de frumusețe. Să nu mergi mai departe cu modificările… Să nu ajungi ca și Drăgușanca. Ești super frumoasă, ca și înainte, și atractivă ”.

Loredana Groza a susținut că nu a apelat la operații estetice

Loredana Groza a povestit într-un interviu că nu a apelat la operații estetice până în acest moment. Ba mai mult decât atât, vedeta a dezvăluit care sunt trucurile la care apelează pentru a arăta bine.

„ Ritualul meu de îngrijire e simplu și practic, pentru că nu am timp să pierd în saloane sau în cabinetele esteticienilor, cum foarte mulți mă «acuză». Nu am nimic împotriva intervențiilor estetice, dar eu nu am apelat la nicio operație de înfrumusețare de niciun fel, cine mă cunoaște știe că așa e.

E ușor să dai vina pe faptul că nu ai bani sau să spui că cineva s-a operat și de asta arată bine, dar nu, nicio operație și niciun estetician nu te pot ajuta, cu toți banii din lume, să arăți bine dacă nu ai grijă zilnic de tine. Sport, mâncare simplă, meditație.E practica ta zilnică, trebuie să fie constantă, să îți faci timp dimineața și seara de câteva momente pentru tine, care să te ajute să te simți bine în pielea ta!