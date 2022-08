Loredana Groza și Dennis Hopper s-au întâlnit în Vegas, în urmă cu câțiva ani! Ce a putut să-i spună regretatul actor: "Mi-a rămas întipărită chestia asta!"

In articol:

Loredana Groza a fost, în ultimii doi ani, ținta criticilor celor de acasă, după ce a decis să facă o schimbare radicală în ceea ce privește imaginea ei artistică.

Mulți dintre cei care o urmăresc au acuzat-o că a apelat la ajutorul medicului estetician, însă artista neagă acest lucru. Într-un interviu recent, pentru fanatik.ro , vedeta a povestit ce sfat i-a dat celebrul actor, Dennis Hopper , în urmă cu câțiva ani referitor la intervențiile estetice, atunci când s-au întâlnit întâmplător în Vegas.

Citeste si: Loredana Groza are mereu grijă de vocea ei. Vedeta nu vrea să lase niciodată garda jos: „M-a făcut praf vara asta”

Ce sfat i-a dat Dennis Hopper Loredanei Groza?

Imaginea Loredanei Groza a fost intens discutată în ultimii doi ani. Aparițiile excentrice ale artistei i-au făcut pe fanii acesteia să se întrebe destul de des dacă nu cumva blondina a trecut prin cabinetul medicului estetician. Vedeta ține să îi contrazică pe cei care o acuză că și-a făcut operații estetice și spune că nu a uitat niciodată un sfat pe care l-a primit în urmă cu mai mulți ani de la regretatul Dennis Hopper: "Spunea Dennis Hopper, marele actor și un mare prieten, care, din păcate, nu mai este printre noi… Eram la Vegas, la piscină, și erau niște fete superbe, cu niște sâni care stăteau în sus, în poziția aceasta.

Citeste si: "Cu poza asta “ți-ai dat cu stângul în dreptul”, mai pe scurt ţi-ai adus aminte de tinerețe.” Cristina Șișcanu a stârnit un val de reacții negative, după ce a postat o fotografie din vacanță- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Erau topless și zic: ‘Wow, ce chestie. Au gravitație. ’Da, dar nu vezi că sunt și niște cicatrici acolo?’, zice el. Și el mi-a zis așa: ‘Lory, never ever cut your body. Poți să ai sânii până la podea, lasă-i să fie ai tăi! Pentru că o femeie este femeie adevărată, atunci când are feminitate, are ceea ce e al ei’. Și să știi că mi-a rămas întipărită chestia asta.", a declarat Loredana Groza, pentru sursa amintită.

Loredana Groza [Sursa foto: Instagram]

"Prin modelul meu de viață vreau să influențez tinerele să nu mai apeleze la operații"

Loredana Groza are și un sfat pentru femeile care vor să apeleze la intervențiile estetice. Artista susține că acestea ar trebui să se gândească serios înainte de a lua o asemenea decizie, mai ales că recuperarea este destul de grea după o astfel de operație: "Prin modelul meu de viață vreau să influențez tinerele să nu mai apeleze la chestii din astea, la operații. Pentru că, doar cu puțin efort, poți arăta bine.

Citeste si: Ce face Loredana Groza cu veniturile din muzică? Pe asta cheltuie artista cei mai mulți bani

E mai mare efortul să te recuperezi după niște operații de genul acesta, care-ți lasă urme pe corp pe viață… și orice ai face arăți bine îmbrăcată. Dar când ești cu iubitul tău în momentele de intimitate, ce faci?", a mai spus Loredana Groza, pentru sursa amintită.