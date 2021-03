Loredana Groza, ținta criticilor! Ce îi reproșează fanii vedetei: „Ți-ai bătut joc”

In articol:

Loredana Groza își petrece majoritatea timpului în mediul online, unde își ține la curent fanii cu activitățile ei. Frumoasa artistă este apreciată de milioane de fani, însă nu toți sunt de acord cu anumite aparații ale vedetei. Recent, Loredana Groza a stârnit revoltă în rândul internauților prin intermediul unei fotografii postate pe pagina sa de Instagram.

Mai exact, Loredana Groza a ales să poarte un hanorac cu blană, cu un fermoar pe care l-a deschis destul de mult. „Erai mult mai frumoasă fără toate operațiile astea. Ți-ai bătut singură joc de frumusețea ta”, a spus un internaut.

Ei bine, imaginea a strâns mii de like-uri, fanii fiind împărțiți în două tabere. Unii care apreciază poza, iar alții care nu înțeleg de ce Loredana Groza are astfel de aparații pe rețelele sociale.

Loredana Groza, atacată de internauți[Sursa foto: Instagram]

Loredana Groza susține că nu a apelat la operații estetice

De-a lungul anilor, aparițiile artistei au stârnit câteva controverse. Loredana Groza a susținut într-un interviu că nu a apelat la operații estetice până în acest moment. Ba mai mult decât atât, vedeta a dezvăluit care sunt trucurile la care apelează pentru a arăta bine.

Ritualul meu de îngrijire e simplu și practic, pentru că nu am timp să pierd în saloane sau în cabinetele esteticienilor, cum foarte mulți mă «acuză». Nu am nimic împotriva intervențiilor estetice, dar eu nu am apelat la nicio operație de înfrumusețare de niciun fel, cine mă cunoaște știe că așa e.

E ușor să dai vina pe faptul că nu ai bani sau să spui că cineva s-a operat și de asta arată bine, dar nu, nicio operație și niciun estetician nu te pot ajuta, cu toți banii din lume, să arăți bine dacă nu ai grijă zilnic de tine. Sport, mâncare simplă, meditație… E practica ta zilnică, trebuie să fie constantă, să îți faci timp dimineața și seara de câteva momente pentru tine, care să te ajute să te simți bine în pielea ta! Operațiile pot să mai aștepte. Sunt atâtea soluții simple, eficiente și neinvazive, în ziua de azi”.