Loredana Lorens a avut un șoc când a văzut că o fotografie cu ea goală, în timp ce se afla pe patul de spital, a ajuns pe internet: „Este pe toate rețelele de socializare”

In articol:

Situație revoltătoare în cazul unei blondine de la noi din țară. Aceasta a ajuns de urgență la spital din cauza unor complicații, iar angajații spitalului au fotografiat-o goală și au urcat imaginile pe internet.

Lory Lorens, situație revoltătoare după ce a ajuns dezbrăcată pe internet

Femeia este de-a dreptul revoltată de situație, astfel că a decis să dea în judecată spitalul sub acuzația de violare a vieții private.

Loredana Lorens trece printr-o situație de-a dreptul revoltătoare. În urmă cu doi ani, blondina a ajuns la spital inconștientă, din cauza unor probleme apărute după o operație de mărire a feselor. Aceasta a fost internată pe secția de terapie intensivă și conectată la aparate. Medicii și-au făcut treaba, au tratat-o, au vindecat-o, însă Lory avea să trăiască șocul vieții ei. Mai multe poze cu blondina de pe patul de spital, în timp ce era dezbrăcată, au făcut înconjurul internetului, iar principalii suspecți sunt angajații spitalului.

„Am avut niște probleme cu fesele, am făcut o infecție în urma unei intervenții chirurghicale. Am ajuns la spital cu ambulanța, în stare de inconștiență. Am fost internată pe secția de reanimare, am fost intubată, mă aflam în comă încă din momentul în care a ajuns salvarea la mine acasă. Fiind în secția de terapie intensivă, eram goală, conectată la aparate. Cineva mi-a făcut poză, nu știu cine, însă în acea perioadă era încă problema cu covidul și nu aveau acces în spital persoane din afară. M-a pozat cineva din interior, un cadru medical, doctor, asistentă, brancardier etc. Imaginea a ajuns pe rețelele de socializare, nu știu dacă a fost postată atunci, eu acum am descoperit-o. Este pe toate rețelele de socializare, pe grupuri, peste tot.", a declarat Loredana Lorens, potrivit SpyNews.ro .

Lory Lorens a depus plângere împotriva spitalului

Revoltată de toată situația, Loredana a decis să depună plângere împotriva spitalului pentru acuzația de violare a vieții private.

Blondina este hotărâtă să meargă cât se poate de departe ca să se facă dreptate, iar vinovații să plătească.

„Am depus împreună cu avocata mea o plângere penală împotriva spitalului pentru violarea vieții private. I-am identificat pe cei care au postat poza, însă pe mine mă interesează cine a făcut acea fotografie, de unde au primit-o. Voi merge mai departe în instanță, nu este normal așa ceva, cine este vinovat să răspundă! NU pot să dorm noaptea, am făcut o criză, este strigător la cer.", a mai declarat blondina