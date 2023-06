Loredana, schimbare radicală după ce l-a înșelat pe Hamude la televizor. Blonda a surprins pe toată lumea cu noua sa viață

In articol:

Loredana și Hamude au participat în show-ul tentației prezentat de Radu Vâlcan cu mulți ani în urmă, fiind unii dintre concurenții care au făcut istorie.

La acea vreme ei au pășit pe insula tuturor posibilităților încrezători în iubirea lor și siguri că vor pleca acasă așa cum au și ajuns acolo, de mână și îndrăgostiți.

Citește și: Cine sunt ispitele feminine de la Insula iubirii 2023. Una dintre acestea a participat și în sezonul anterior

Loredana s-a căsătorit și a făcut trei copii

Doar că odată cu trecerea zilelor, a jocurilor și a apropierilor de ispitele de pe insulă, iubirea lor a cam început să scârțâie, în ciuda faptului că Hamude a tras cu dinții ca relația lui să nu se destrame. Însă, Loredana a căzut în ispită și l-a înșelat la televizor, moment în care, plângând, Hamude i-a spus adio.

Acum, însă, la ani distanță de la acel eveniment, Loredana a luat prin surprindere pe toată lumea. Și asta pentru că în viața sa s-a produs o mare schimbare.

Acum fosta concurentă a emisiunii adusă pe micul ecran de Radu Vâlcan este o femeie care s-a așezat la casa ei.

Citeste si: ”Sunt curioasă de unde este inspirația” Jasmine are dubii în privința ținutei pe care Andreea a purtat-o în această seară. Concurenta izbucnește în lacrimi- kanald.ro

Citeste si: GALERIE FOTO| „Cea mai sexy femeie-pilot din lume” și-a dat jos costumul de curse. Cum arată în bikini- stirileprotv.ro

Loredana, schimbare radicală după ce l-a înșelat pe Hamude la televizor [Sursa foto: Facebook ]

Citește și: Cine este Deni Mariș de la Insula Iubirii 2023. Ispita a venit în emisiune pentru notorietate

Între timp, Loredana s-a căsătorit și a devenit și mamă pentru trei copii. Prima dată, în urmă cu câțiva ani, a adus pe lume o fetiță, iar recent, cu doar câteva luni în urmă, a devenit și mamă de gemeni.

Acum ea și soțul ei au trei copii, 2 fete și un băiat, lucru care îi face extrem de fericiți, dacă e să ne luăm după fotografiile în care apar numai cu zâmbetul pe chip și cu minorii în brațe.

De asemenea, pe lângă schimbarea de statut, Loredana a apelat și la una de imagine. Dacă pe vremea când apărea la televizor făcea parte din categoria femeilor blonde, acum tânăra și-a schimbat culoare și a optat pentru un șaten închis, care i se potrivește de minune.

Citeste si: „Va fi pusă la mijloc.” Unde a fost înmormântată soția marelui actor, Alexandru Arșinel, Marilena- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 14 iunie 2023. Ce sărbătoare este miercuri? Zi de post!- stirilekanald.ro

Citeste si: Ti se sfasie inima! Care au fost primele cuvinte ale Danei Roba dupa ce s-a trezit din coma- radioimpuls.ro

Loredana, schimbare radicală după ce l-a înșelat pe Hamude la televizor [Sursa foto: Facebook ]

Citește și: Cine este Adriana Minea de la Insula iubirii 2023. Ispita: „Toți bărbații sunt niște fraieri”

De cealaltă parte, Hamude, la șapte ani distanță de la momentul în care și-a văzut iubita în brațele altui bărbat, în sezonul doi al emisiunii, spune că și viața lui a căpătat alt sens.

Însă, privind în urmă, tânărul declară că nu ar schimba nimic, dacă ar putea. Ba chiar, a mărturisit că nu este supărat pe Loredana, căci, probabil, așa a trebuit să se întâmple, subliniază Hamude, pentru ca fiecare să ajungă astăzi unde este.

"Proverbul – Dragostea e oarbă – a fost făcut pentru mine în acea etapă a vieții. Nu e vorba că am iertat-o. A fost o chestie de o experiență. A trebuit să trecem amândoi prin ea și să ne învățăm amândoi lecțiile. Așa că nu am dreptul să spun că am iertat-o pentru că nu mi-a greșit cu absolut nimic", a spus Hamude, conform a1.ro.