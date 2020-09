Lorella Latini, o creatoare de modă din Italia [Sursa foto: Facebook]

Lorella Latini este o creatoare de modă din Italia și a suferit traume la cap și numeroase răni, după ce a fost lovită pe trecerea de pietoni de o mașină, a cărui șofer a fugit de la fața locului. Lorella povestește de pe patul de spital, cum a fost lovită cu viteză de o mașină care s-a izbit de ea și a aruncat-o în aer.

"Doar o româncă m-a ajutat. Restul au mărit pasul"

In articol:

Lorella Latini, stilist și croitoreasă, a transportată la spital lovită la cap și cu numeroase vânătăi și leziuni la brațe și la piciorul drept. Aceasta, aflându-se pe o targă în unitatea medicală, a scris un mesaj emoționant, dar trist pe pagina ei de Facebook. Italianca povestește cum a fost lovită de un autoturism și cum singura care a ajutat-o a fost o româncă.

„Era cam opt seara, mă îndreptam spre casă la mama mea, care nu se simte bine, după o plimbare. Aveam o înghețată în mână. Traversam via della Rustica în fața Lidl. Eram aproape pe trotuar când o mașină s-a izbit de mine cu viteză mare, derapând ... Era un monovolum alb, m-a prins în lateral și am zburat în aer. Și când am căzut înapoi, șoferul, poate beat sau drogat, fugise deja ... ".

Citeste si: Bomba despre pensii şi pensionari. Atenţie! Acuzații de abuzuri la Guvern - evz.ro

Lorella Latini, o creatoare de modă din Italia[Sursa foto: Facebook]

Lorella povestește cum majoritatea oamenilor care au asistat la teribila scenă au "mărit pasul" şi doar o fată româncă, pe nume Tatiana, s-a oprit să o ajute şi să sune după ajutor.

"Aproape toată lumea, văzându-mă pe pământ, a plecat într-un ritm alert - spune victima - Singura foarte amabilă a fost o româncă, pe nume Tatiana, care m-a ajutat în toate, ea a fost cea care mi-a sunat fiicele. Acum sunt în spital pentru observaţie", a explicat Lorella Latini

"Și aici situația este tragică. Nu sunt paturi în camere, m-au pus pe o targă și este o liniște grozavă, în afară de niște bolnavi care se plâng ... Simt durere peste tot, am dureri de stomac pentru că leziunea capului a fost foarte puternică, nu pot merge. Dar medicii și asistenții au fost foarte amabili, trebuie spus ... De la o plimbare liniștită spre casă, la o secție de spital cu capul bandajat şi plin de vânătăi. Se întâmplă, la Roma, la 'mila' criminalilor de la volan. Și ar fi putut fi mult mai rău", conchide Lorella, spunându-se cum se simte.