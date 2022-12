Lorena Șerban, comparată cu o persoană diagnosticată cu Sindromul Down. Tiktokerița a răbufnit în mediul online

In articol:

Lorena Șerban este una dintre tinerii care au devenit celebrii prin intermediul videoclipurilor postate pe platform TikTok. Videoclipurile pe care aceasta le postează sunt despre, modă, frumusețe. make-up, dar și despre ceea ce face în acea zi.

Lorena Șerban confundată cu o persoană cu Sindromul Down

Postările de pe TikTok ale Lorenei Șerban ajung la mii de like-uri și vizualizări. Recent, aceasta a fost confundată cu o persoană care suferă de Sindromul Down, iar acest lucru nu prea a fost pe placul influenceriței. După ce a fost întrebată dacă suferă de această boală, tânăra a făcut un videoclip în care spune ce anume a deranjat-o la întrebare, dar și explică

ce reprezintă acest sindrom.

„Ceea ce mă deranjează pe mine în momentul în care citesc comentarii de genul ăsta este ignoranța oamenilor care pun comentariile astea. Și o fac doar pe baza faptului că poate aș avea trăsături comune cu persoanele cu Sindromul Down. Și dacă pui no offence în față, asta nu înseamnă că persoana care citește comentariul nu o să se simtă jignită. Revenind la ignoranță, pe lângă faptul că probabil nu știi care sunt simptomele Sindromului Down și cum se manifestă și m-ai catalogat doar pe baza faptului că aș avea niște trăsături comune, nu pui asemenea întrebări persoanelor care ar părea că au o problemă. Nu întrebi așa ceva niciodată”, a spus Lorena Șerban în filmulețul postat pe TikTok.

Tiktokerița care a depășit-o chiar și pe Kylie Jenner

Cea care a reușit să o depășească chiar și pe celebra Kylei Jenner în ceea ce privește vizualizările este chiar românca Lorena Șerban. Acum ceva timp, unul dintre videoclipurile postate de aceasta a ajuns la numărul de 90 de milioane de vizualizări. Tânăra a declarat că muncește foarte mult pentru ca postările ei să fie calitative, dar face totul din dragoste și pasiune.

„Lucrez cam în fiecare zi. Weekendurile nu sunt weekenduri neapărat. Dacă vreau să mă plimb undeva, mă asigur că prima dată îmi fac contentul și după mă relaxez. Este frumos, tocmai de asta nu simt că e stresant și o fac cu mare drag, însă am câteodată momente când îmi doresc să nu mă ating de telefon o zi întreagă; și din păcate nu prea am cum să pun în aplicare acest plan”, a mai mărturisit Lorena într-un alt TikTok.