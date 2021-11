LOTO 6/49, Joker, 5/40, Noroc . Rezultate joi, 18 noiembrie 2021. Vezi care sunt numerele norocoase

In articol:

LOTO 6/49, Joker, 5/40, Noroc. Rezultatele de joi, 18 noiembrie 2021. Ieri au avut loc noi extrageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.

Joi, 18 noiembrie 2021, au avut loc noi extrageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Numerele au fost extrase începând cu ora 18.15. Numerele afișate sunt de la extragerea de joi, 18 noiembrie.

Loto 6/49: 33, 22, 27, 37, 21, 35

Loto 5/40: 25, 6, 18, 33, 3, 27

Joker: 36, 28, 35, 17, 32+ 12

Noroc: 6 8 0 1 0 4 0

Super Noroc: 7 7 8 7 9 6

Noroc Plus: 0 2 5 8 9 6

La Loto 6/49, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 2,5 milioane de lei (aproximativ 509.000 de euro). La Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 2,65 milioane lei (peste 537.300 de euro).

La categoria a II-a se înregistrează un report în valoare de peste 73.500

de lei (peste 14.800 de euro).

Ultimul premiu consistent la Loto 6/49 s-a câștigat în 21 octombrie. A fost vorba de premiul de categoria I, în valoare de 7.646.117,84 lei (aproape 1,55 milioane de euro). Biletul norocos a fost jucat la agenția 17-012 din Galați și a fost completat cu o variantă simplă la Loto 6 din 49, prețul biletului fiind de doar 5,50 lei, potrivit Loteriei Române.

La extragerea din 18 noiembrie 2021, la Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 30,88 milioane lei (peste 6,24 milioane de euro), iar la categoria a II-a este in joc un report in valoare de peste 183.200 de lei (peste 37.000 de euro). Premiul la categoria I la Joker nu s-a mai câștigat de doi ani .

La tragerea Joker de joi, 11 noiembrie, la categoria a III-a s-au înregistrat două câștiguri a câte 61.905,79 lei. Unul dintre biletele norocoase a fost jucat la o agenție din Caraș Severin și a fost completat cu două variante la Joker. Pe lângă câștigul de categoria a III-a, posesorul biletului norocos a obținut și un câștig de categoria a IV-a, în total 62.426 lei. Cel de-al doilea bilet câștigător a fost jucat la o agenție din Satu Mare și a fost completat cu 10 variante la Joker. Pe lângă câștigul de categoria a III-a, posesorul biletului norocos a obținut și patru câștiguri de categoria a IV-a, în total 63.986,63 lei, anunță loto.ro.