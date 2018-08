Anamaria Prodan este extrem de fericita in aceste momente! Acasa la Snagov, s-a intregit, in sfarsit, familia! Fetele impresarei, sotul si juniorul Reghe jr. sunt alaturi de ea si isi petrec vacanta in Romania! ( vezi pe ce a platit Anamaria Prodan 100.000 de euro)

“Toti sunt plecati in diverse colturi ale lumii in timpul anului si se reunesc cu greu! Asa ca, acum, este sarbatoare la vila sotilor Reghecampf din apropierea Bucurestiului! Agenta FIFA nu mai are de transferat pe nimeni o perioada, antrenorul este in concediu, Sarah si Rebecca au revenit din America, iar Laur, pustiul familiei, este si el in vacanta”, au dezvaluit apropiatii vedetei.

Anamaria Prodan i-a luat fata Marianei Reghecampf! Fiul ei vitreg a venit la Snagov

Mai mult, Anamaria Prodan i-a luat fata Marianei Reghecampf, fosta nevasta a barbatul ei, intrucat, in Romania a sosit si fiul lui Reghe din prima casatorie! “Luca a venit si el pentru cateva zile in tara, sa fie aproape de Ana si de Laur! El o indrageste foarte mult pe Prodanca si, din acest motiv, cand poate, se urca in avion si, din Germania vine direct sa o vada! Poate fi un pic ciudat, insa tanarul o indrageste uneori mai mult decat pe propria sa mama”, au dezvaluit persoane din preajma familiei!