Brigitte, agresată de propriul fiu! Ce relație are însă cu fata ei! Incredibil ce se întâmplă în familia lui Brigitte Pastramă. Atunci când toată lumea o vedea liniștită și la casa ei, de când s-a măritat cu Florin, a explodat bomba. Toți au rămas fără glas când au aflat că Brigitte se află la poliție, la audieri, după ce, cu o noapte înainte, ea ar fi fost pusă în situații greu de imaginat de propriul fiu, care i-ar fi luat mașina, culmea după ce, se pare, după acuzele vedetei, ar fi consumat și anumite substanțe interzise!!!

Totul a fost o surpriză, în condițiile în care Brigitte Pastramă nu a dat niciodată de înțeles că ar avea probleme cu băiatul ei cel mare, Robert Sfăt. Se pare, însă, că vedeta și tânărul de 19 ani nu se înțelegeau atât de bine pe cât credea toată lumea, dimpotrivă, iar acum, au ieșit la iveală tot felul de lucruri.

Brigitte, agresată de propriul fiu! „Nu îmi place să fac ilegalități de genul ăsta. Adică, pe bune? Am consumat doar o sticlă de vin. De la 14 ani când am venit la București, i-au rămas idei în cap că eu sunt un copil distrus, că tot consum prostii. Când eram mic mi-au dat niște băieți să trag dintr-o țigară amuzantă, cum se spune, și mi-am dat seama că nu îmi place. Nu aș ridica mâna la ea niciodată”, a spus Robert Sfăt, după scandalul cu Brigitte Pastramă, pe care o acuză că practic la neglijat mulți ani. ”Sunt un băiat exportat la București, de la 14 ani. Pe mine, m-au crescut bunicii!”, a declarat tânărul la România TV.

Brigitte, agresată de propriul fiu! Bruneta a vorbit și despre fiica sa: ”Spera să mă împac cu tatăl său, asta a fost dorința ei”

Brigitte, agresată de propriul fiu! Ce relație are însă cu fata ei! Situația cu Robert Sfăt pare tulbure în aceste momente pentru vedetă, deși, în urmă cu ceva vreme, într-un interviu acordat la WOWbiz.ro, la emisiunea ”Interviu WOW cu Diana Bianca”, ea spunea că băiatul său este liniștit și chiar are o relație bună cu soțul ei încă de la început! În schimb, fiica ei, Sara, nu a agreat situația inițial.

”Relația pe care a parcurs-o Florin și copiii mei în decursul acestui an este una foarte bună. Uite, de fiul meu, s-a apropiat foarte ușor, dar de Sarah, greu!!! Primul an, i-a fost dificil să realizeze o conexiune cu ea, fiindcă ea spera să mă împac cu tatăl său, asta a fost dorința ei, cel puțin până acum câteva luni! Nu a acceptat niciun băiat în viața ei, nici pe Ilie (n.r. Ilie Năstase) nu l-a acceptat, adică un tată vitreg. Mai ales pe Florin nu l-a vrut! Ea se uită pe internet, se uită pe You Tube și tot timpul a încercat să îi găsească nod în papură!”, a comentat Brigitte la WOWbiz.ro.

Brigitte, agresată de propriul fiu! Ce relație are însă cu fata ei! ”Sunt un pic mai dură cu ei, mai autoritară”

Brigitte, agresată de propriul fiu! Ce relație are însă cu fata ei! Pe de altă parte, dacă așa stăteau lucrurile la început, ei bine, situația între Sara și Florin Pastramă s-s-a schimbat, iar Brigitte este cea severă. ”Vreau să spun că, în momentul de față, fata mea nici măcar nu mai îmi spune mie în față direct dacă vrea să meargă undeva, se duce la Florin și îi zice...”te duci la mama și îi spui că vreau să ies, hai te rog!” Cam asta este relația lor acum, se înțeleg bine și el este ca un fel de...”tampon” între mine și copii. Recunosc, eu sunt un pic mai dură cu ei, mai autoritară, pentru că au crescut fără tată și m-am gândit să substitui și rolul de tată. Le zic de mai multe ori...NU. Florin fiind nou în familia mea, nu le zice niciodată NU, este mai conciliant...spune ”vedem,facem, îi fac eu toate poftele, vorbesc eu”. Așa stă situația”, a comentat Brigitte Pastramă la WOWbiz.ro, la emisiunea ”Interviu WOW cu Diana Bianca”.