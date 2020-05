In articol:

Avocata Carmen Obirsanu sustine ca Luiza Melencu nu a fost in casa si in curtea criminalului din Caracal. Femeia si-a sustinut ipoteza in fata autoritatilor, dupa ce a analizat dosarul si „grozăviile pe care procurorii pretind că s-au petrecut în acea casă” . "Dinca nu era prea prieten cu spalatul. Ca sa nu mai vorbesc despre Risipiteanu (n.r. Stefan Risipiteanu, complicele lui Gheorghe Dinca), care era un om al strazii. Daca s-ar fi petrecut acele grozavii cu cei doi nespalati, Luiza ar fi vomat. Sau, cel putin, ar fi salivat abundent. Ori, in casa nu s-au gasit nici un fel de urme, nici de voma, nici de saliva", a declarat avocata familiei Luizei Melencu.

Luiza Melencu nu a fost niciodata acasa la Gheorghe Dinca? Avocata familiei adolescentei isi sustine ipoteza

Carmen Obirsanu nu crede ca tanara Luiza Melencu ar fi fost vreodata pe proprietatea lui Dinca, asa cum au declarat Monstrul din Caracal si complicele sau, Stefan Risipiteanu. "Procurorii aveau nevoie de o confirmare care sa le sustina povestea cu Luiza omorata in casa lui Dinca. Din fericire, aceasta confirmare nu a venit din America (n.r. unde au fost trimise probe prelevate din casa lui Gheorghe Dinca pentru expertiza)".

Potrivit rechizitoriului, citat de jurnalistii de la evz.ro, Gheorghe Dinca si vecinul lui, Risipiteanu, au povestit in fata anchetatorilor la ce perversiuni au supus-o pe fata rapita inaintea Alexandrei Macesanu. Cei doi barbati ar fi marturisit ca au violat-o si supus-o la perversiuni sexuale pe Luiza Melencu.