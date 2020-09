Novak Djokovic, descalificat de la US Open [Sursa foto: NBC News]

Novak Djokovic a avut meci de tenis cu spaniolul Pablo Carreño Busta, însă acesta nu a mai fst dus la bun sfârșit după o ieșire nervoasă a teisemnului sârb. Se pare că Novak Djokovic a scos o minge din buzunar și lovit-o cu racheta, trimițând-o spre fundul terenului într-un gest aparent de descărcare nervoasă, fără a fi vrut să lovească pe cineva. Din păcate, mingea s-a dus țintă către o arbitră de linie, care a căzut la pământ. Tenismenul și-a dat seama repede de greșeala făcută și s-a dus către femeie să vadă cum se simte.

Oh my god, Djokovic got disqualified from the US Open.pic.twitter.com/yCo3Lqw0tg