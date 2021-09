Lovitură dură pentru Adela Popescu, imediat după ce a fost infectată cu noul coronavirus! Ce se întâmplă în familia vedetei: "Astăzi trebuia..."

In articol:

În urmă cu doar câteva zile, Adela Popescu a fost confirmată pozitiv cu noul coronavirus. Pentru că nu prea se simțea bine, actrița a decis să își facă un test COVID, iar rezultatul se pare că a fost pozitiv.

Însă, astăzi, în familia prezentatoarei de televiziune trebuia să aibă loc un eveniment extrem de important.

Ei bine, Radu Vâlcan și Adela ar fi trebuit să își boteze băiețelul cel mic, însă, ținând cont de situația în care se află actrița, au fost nevoiți să amâne evenimentul.

Citeste si: Cove a dezvăluit adevăratul motiv pentru care a părăsit emisiunea pe care o modera de ani de zile. Prezentatorul TV a dat cărțile pe față și a mărturisit ce l-a nemulțumit: "Singurul motiv era că..."

Citeste si: Polițiștii italieni s-au apropiat de această prostituată. Ce le-a zis tânăra, în limba română: „Am 25 de ani și…”- bzi.ro

”Pentru că astăzi trebuia să-l botezăm, dar am anulat din cauza îmbolnăvirii mele, Ivona ne-a trimis asta”, a scris Adela Popescu în dreptul unei jucării primite pentru cel mic.

Adela Popescu[Sursa foto: Instagram]

Adela Popescu, infectată cu noul coronavirus

Adela Popescu a anunțat că a fost infectată cu noul coronavirus, la doar câteva zile după ce a revenit pe micile ecrane.

Deși se află în izolare la domiciliu, prezentatoarea se pare că se simte destul de bine.

Citeste si: Adela Popescu trece prin clipe dificile. Vedeta a fost confirmată cu COVID-19: "Din păcate, a ieșit pozitiv..."

„Dragii mei, ieri seară am făcut un test şi rezultatul a fost cel pe care am vrea să-l evităm cu toţii. Chiar dacă am fost confirmată pozitiv, vreau să vă asigur că mă simt bine şi că o să ne revedem curând. Vă pregătim noi surprize, chiar şi aşa: cu băieţii în studio şi cu mine de acasă. Aveţi grijă de voi.

Eu în sarcină nu m-am vaccinat, pentru că aşa mi-au recomandat medicii, iar acum am început să mă informez. Eu stau cu mască prin casă, ca să-l protejez pe cel mic. Copiii sunt la bunici. Ne hidratăm, ascultăm doctorul...”, a declarat Adela.