Lovitura dura pentru Cristian Pomohaci. A fost condamnat la închisoare! Are de dat si o suma imensa

Cristian Pomohaci a fost caterisit de Biserica

Cristian Pomohaci a fost condamnat la 1 an de închisoare cu suspendare. Ma mult, preotul trebuie să plătească prejudiciul cauzat statului şi să facă şi 90 de ore de muncă în folosul comunităţii, în localitatea natală, Rebrişoara, deşi acesta locuieşte în Moşuni.

In articol:

Curtea de Apel din Târgu Mureş a decis că Pomohaci este vinovat de evaziune fiscală, după ce a declarat venituri mai mici obţinute din închirierea a 11 apartamente. Cristian Pomohaci şi-a recunoscut vina şi a fost de acord să plătească şi sumele datorate statului, respectiv 136.572 de lei.

Citeste si: VIDEO | Cine vine la slujbele de exorcizare ale lui Cristian Pomohaci. Mărturia unui jurnalist care a asistat la scenele din garaj

Citeste si: Livian de la Puterea dragostei, mesaj tăios pentru Bianca: „ Nu ai cum să o faci femeie ușoară pe Nicoleta” - evz.ro

Citeste si: Carantină totală în România? Ce spune Raed Arafat - bzi.ro

Curtea de Apel din Târgu Mureş a dat verdictul, zilele trecute, deşi a menţinut decizia luată de instanţa de fond în ceea ce priveşte închisoarea şi plata prejudiciului, a hotărât că preotul poate părăsi teritoriul României fără nicio restricţie, conform portalului clujust.ro

Cristian Pomohaci a fost gasit vinovatv de eveziune fiscala

Citeste si: Cum s-a schimbat viața lui Cristian Pomohaci la doi ani după ce a fost exclus din preoție

Cristian Pomohaci are o avere imensa! 40 de imobile, terenuri, sute de oi

Conform unor informaţii apărute in presă in ultimii ani, averea lui Cristian Pomohaci care este si cantaret de muzica populara este uriaşă. El ar deţine 40 de imobile, dintre care 25 de apartamente, 9 terenuri cu construcţii, alte 5 terenuri, dar şi o stână cu sute de oi.

Caterisit de Biserica Ortodoxă după un scandal uriaş declanşat în urma unei inregistrări apărute in presă, conform căreia încerca să corupă sexual un adolescent, Cristian Pomohaci nu mai are dreptul să slujească în biserică. Judecat aspru de reprezentantii Bisericii, Cristian Pomohaci a scapat insa de inchisoare in acel caz si asta pentru ca procurorii au clasat dosarul penal in care acesta era acuzat de raporturi sexuale cu minori.