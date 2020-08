Leo de la Strehaia, la inaugurarea shaormeriei din Pitești

Leo de la Strehaia a dat faliment cu shaormeria pe care o deschisese în Pitești, asta pentru că a lăsat-o în minile cui nu trebuia. „Prințul țiganilor” a avut parte de surpriza vieții atunci când s-a întors din vacanța cu Dana Criminala și a descoperit că afacerea sa este aproape de faliment.

Leo de la Strehaia susține că lipsesc mai bine de 250 de milioane vechi, pe lângă marfa necesară afacerii. O săptămână a fost nevoie pentru ca shaormeria să intre în faliment, ulterior, să o închidă.

„L-am lăsat pe Malone la shaormerie și eu am plecat la Strehaia, acolo am stat o săptămână. Când m-am întors, nu mai era niciun pic de marfă. L-am întrebat unde sunt banii, a zis că nu știe. Mi-au dispărut 250 de milioane. Mi-a zis un vecin că l-a văzut la aparate, cred că i-a băgat acolo… L-am înfiat pe Malone, am crezut că e om. A falimentat shaormeria. Acum aștept să-mi dea Patroana bani, să pun iar afacerea pe picioare. Sunt cu ea, sper să fie bine și să se rezolve lucrurile. Chiar caut oameni pe care să-i angajez în Pitești, cine vrea, poate să mă caute. Plătesc foarte bine”, a declarat Leo de la Strehaia pentru Cancan.ro.

Decizia la care a ajuns Leo de la Strehaia, după ce a închis shaormeria

Acum, „Prințul țiganilor” susține că va lăsa afacerea în seama lui Alin și soția lui, Mihaela. Ei vor încerca să ducă mai departe afacerea, leo de la Strehaia nu se lasă prea ușor și speră că lucrurile vor reveni la normal.

”O să se ocupe de acum înainte Alin și soția lui, Mihaela, vor sta aici, poate ei vor reuși să o pună pe picioare. Nu am cum să susțin pierderile eu, poate Alin va reuși să o facă profitabilă”, a mai spus Leo.