Lovitură dură pentru Roxana Nemeș de la Survivor România! Faimoșii au propus-o spre eliminare: „Am dat prea mult la început și...”

In articol:

Faimoșii și Războinicii au jucat meciul pentru imunitate. Din păcate pentru echipa roșie, au pierdut și de această dată pe traseu și au fost nevoiți să nominalizeze un coechipier pentru eliminare. Scorul a fost de 10 la 8 în favoarea Războinicilor, semn că și vedetele au luptat cu toate forțele pentru a-și păstra toți jucătorii în competiția acerbă din Republica Dominicană.

Roxana Nemes, votată spre eliminare de Faimoșii de la Survivor România

Faimoșii au fost nevoiți să voteze un coechipier spre eliminare. Roxana Nemes este cea care a adunat cele mai multe voturi și care, din păcate, s-ar putea întoarce în România. Concurenta a încercat să-și stăpânească emoțiile la consiliul de la Survivor România după ce a aflat verdictul.

Daniel Pavel, prezentatorul Survivor România

"Roxana Nemeș, tu ești concurenta nominalizată pentru eliminare",i-a spus Daniel Pavel, prezentatorul Survivor România, Faimoasei.

Citeste si: Faimosul creator de modă Givenchy a murit la vârsta de 91 de ani - libertatea.ro

Citeste si: Ruxandra Garofeanu a murit. Este doliu în televiziunea din România - bzi.ro

Citeste si:Faimoasele de la Survivor, uimite de Costi Ioniță! Artistul meditează complet gol, de față cu colegele: "Cum să te pui în cap, dezbrăcat, să-ți atârne toate chestiile invers..."

Citeste si:Survivor România. Răsturnare de situație în echipa Faimoșilor! „Am o gașcă de ignoranți, de disperați”

Citeste si:Culiță Sterp de la Survivor România, probleme mari în jungla Dominicană. Ce se întâmplă cu Faimosul

Roxana Nemes nu a fost surprinsă de alegerea membrilor echipei ei de a o vota spre eliminare, mai ales că a pierdut câteva puncte importante în ultima perioadă. În schimb, și-a păstrat optimisul și a declarat că este pregătită să se întoarcă din Republica Dominicană înapoi în România, dacă nu va fi votată să rămână.

În schimb, a declarat și că i-ar plăcea să continue competiția și să rămână alături de colegii ei de la Faimoși.

"Mă așteptam și nu mă așteptam. Probabil că am meritat. Am dat prea mult la început și după nu am mai dat deloc. Îmi doresc să rămân. M-am adaptat destul de bine. Probabil până aici mi-a fost, probabil mă așteaptă ceva mult mai bun acasă",a declarat Roxana Nemeș după ce a fost nominalizată spre eliminare, într-un număr mare, de către colegii săi.