Lovitură dureroasă pentru Tzanca Uraganul. Scandalul cu cele două surori, Reea și Tina, ia amploare

In articol:

Scandalul dintre Tzanca Uraganul și cele două surori, Reea și Tina, continuă să ia amploare. Când toată lumea se aștepta ca cearta dintre manelist și vloggerițe să se oprească, iată că Reea și Tina i-au dat fatala lui Tzanca!

Citeste si:Secretul lui Tzancă Uraganul, devoalat! Ce face manelistul în dormitor? Vloggerița Tina: ”Îți place s-o primești pe la...”

Mulți au așteptat o replicile celor

implicați, Tzanca având câteva reacții în mediul online și nu numai, iar Reea și Tina o piesă surpriză. Cele două surori au lansat, astăzi, o colaborare total neașteptată cu Miraj, fratele lui Tzanca Uraganu.

Reea, Tina și Miraj[Sursa foto: Instagram]

Citeste si:Mădălina Miu i-a smuls microfonul din mână lui Tzancă Uraganul la o cântare. Scena s-a petrecut sub privirile șocate ale petrecăreților

Din piesa respectivă se poate înțelege clar că versurile sunt pentru manelist. Melodia descrie povestea dintre Tzanca și Lambada, mama fetiței lui, așa cum au povestit cele două fete.

”În ultima săptămână Tzanca a sunat la toate studiourile din București să nu ne mai primească să facem piese, în condițiile în care noi mereu am plătit piesele. Eu și Tina am compus, săptămâna aceasta, o piesă foarte frumoasă, extraordinar de frumoasă pe care o cântăm împreună cu Miraj, fratele de sânge al lui Tzanca. Tu rogi pe toată lumea să nu facă piesă cu noi, dar familia ta, pe ea n-o rogi?”, spune Reea.

Citeste si: Faimosul creator de modă Givenchy a murit la vârsta de 91 de ani - libertatea.ro

Citeste si: Ruxandra Garofeanu a murit. Este doliu în televiziunea din România - bzi.ro

Tzancă Uraganul, versuri fără perdea despre surorile-vloggerițe

Ultimul schimb de replici s-a

petrecut pe contul de socializare a lui Tzancă Uraganul , acolo unde manelistul a postat câteva versuri despre două surori cu moravuri ușoare care-l ”adoră”.

”Noua piesă sună cam așa:

Uite cum m-adoră, m-adoră

Și mă sărută de-o oră,

De zici că-i carnivoră

Și și-a mai sunat și-o soră

O soră de combinații

Cu care-mparte bărbații.

Tot respectul pentru astfel de surori! Țineți aproape.

Să vă trăiască”, a scris Tzancă Uraganul pe contul lui de socializare.