Lovitură grea pentru Cristiano Ronaldo! Starul lusitan este renegat de proprii fani! ”Te grăbești!”

Cristiano Ronaldo a căzut în dizgrația fanilor lusitani, chiar înainte de meciul din optimi cu Elveția. Până mai ieri, lider incontestabil al selecționatei Portugaliei, azi, CR 7 este considerat doar un jucător oarecare, bun pe banca de rezerve, și nu pe gazon.

Cristiano Ronaldo este departe de randamentul său obișnuit! A dat un singur gol până acum la Cupa Mondială din Qatar

Într-un sondaj realizat de publicația ”A Bola” cu întrebarea „Merită Cristiano să joace din primul minut?", un procent de 70% din fani au considerat că jucătorul care a câștigat de cinci ori Balonul de Aur trebuie să fie rezervă cu elvețienii, iar statisticile atacantului par să le dea dreptate. Ronaldo a înscris un singur gol în 235 de minute, și e departe de randamentul obișnuit la marile competiții, chiar dacă deține recordul de a fi marcat la cinci Mondiale.

Ronaldo este căpitanul echipei, el deține recordului mondial de goluri reușite la națională, 118 în 194 de partide, însă, la Cupa Mondială din Qatar nu a punctat decât o dată, cu Ghana în jocul de deschidere și a ajuns să fie scos de pe teren în minutul 65 contra Coreei de Sud. Supărat, portughezul a fost surprins de camerele de luat vederi aruncând cuvinte nepoliticoase în momentul înlocuirii cu André Silva, probabil chiar către selecționerul Fernando Santos, „Te grăbești al dracului de rău să mă schimbi", au fost vorbele lui CR7.

Ronaldo nu a jucat la valoarea lui în nicio partidă de la Cupa Mondială din Qatar, iar Seleção, care n-a trecut de „optimi" la ultimele trei Mondiale, are nevoie mare de el în formă maximă.

Sondajul din presa se bazează pe procentajul scăzut al lui Cristiano Ronaldo în Qatar

Sondajul din ”A Bola” are și o bază în ceea ce îl privește pe Cristiano Ronaldo. În ciuda faptului că Portugalia are cifre pozitive după jocurile din grupe, al cincilea cel mai prolific atac, a patra ca posesie, a cincea la numărul de drinlinguri și a șaptea la șuturi spre poartă, în dreptul căpitanului, statisticile sunt puse într-o lumină proastă. Cristiano a reușit un singur gol, și acela din penalty, nu a dat niciun assist, are un pocent de 50% driblinguri reușite, doar 55% din acțiuni duse la capăt, câteva centrări bune și, cel mai rău, o medie a șuturilor pe poartă pe meci de…o,66%!

Mai mult decât atât, Ronaldo pare să nu mai fie nici liderul de altădată, fiind deconectat de restul echipei, care e trasă înainte de fostul coleg de la United Bruno Fernandes, cu care Cristiano nu are o relație tocmai bună, în ciuda declarațiilor de la conferințele de presă. Probabil că jocurile de la acest Mondial vor fi ultimele la un turneu final pentru că la Euro 2024, el va avea 39 de ani, iar la viitoarea Cupă Mondială… 41. Iar ca tacâmul să fie complet, Cristiano Ronaldo a fost inclus de ”Daily Mail” în echipa cea mai slabă din faza grupelor.

Cristiano Ronaldo, plătit cu 190 de milioane de euro pe an

Totuși, era lui Cristiano Ronaldo nu a apus încă. Rămas fără echipă, după ce Manchester United l-a concediat, ca urmare a declarațiilor din interviul dat lui Piers Morgan, CR7 ar fi semnat un contract fabulos.

Cristiano Ronaldo va avea salariu de şeic în Arabia Saudită. După ce s-a despărţit de Manchester United, portughezul nu a dus lipsă de oferte, însă a ales-o pe cea mai bună din punct de vedere financiar, chiar dacă a avut propuneri şi din Europa. Ronaldo se putea întoarcă acasă la 37 de ani, la Sporting Lisabona. A fost şi pe lista lui Chelsea, dar arabii de la Al Nassr i-au oferit un contract de nerefuzat.

Conform Marca, Cristiano Ronaldo s-a înţeles deja cu Al Nassr şi îşi va începe aventura în Arabia Saudită de pe 1 ianuarie. Portughezul a fost atras cu un salariu uriaş, de 190 de milioane de euro pe sezon. O sută de milioane fac parte din contractul său de jucător, în timp ce restul banilor îi primeşte pentru promovarea sportului saudit.

Ronaldo a semnat pe doi ani şi jumătate, ceea ce înseamnă că în această perioadă petrecută în Arabia Saudită va câştiga nu mai puţin de 475 de milioane de euro. Starul lusitan va devenit astfel cel mai bine plătit fotbalist din istorie.