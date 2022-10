Lovitură pentru Alina Sorescu! Prima reacție, după ce a fost scoasă de pe micul ecran: „S-au schimbat mai multe”

In articol:

Alina Sorescu se clasează cu succes printre cele mai apreciate și îndrăgite personalități publice de la noi. Cochetează cu televiziunea de la o vârstă foarte fragedă, iar viața ei profesională a mers dintotdeauna pe o pantă ascendentă. Nu doar că a fost prezentatoarea unei emisiuni foarte îndrăgite și urmărite de la postul național de televiziune, dar este și gazda unui podcast, unde sunt abordate teme din sfera de beauty și îngrijire și, totodată, are propria ei

trupă: Picii lui Soreasca, alături de care a lansat și câteva hit-uri foarte apreciate.

Ei bine, se pare că aceasta rămâne fără emisiunea de pe micul ecran, căci, în mod surprinzător, emisiunea nu mai apare în grila de programe a postului TV. Cu toate acestea, Alina Sorescu nu este deranjată de decizi, ci așteaptă cu interes următoare provocări din carieră, ba chiar spune că ar putea primi un nou proiect TV: ,,Emisiunea nu se mai face, acum s-au schimbat mai multe. La ei durează, trebuie aprobat orice. Posibil să am însă ceva de Crăciun”, a declarat artista, pentru Playtech.ro .

La momentul actual, aceasta are mai multe proiecte în plină desfășurare: ,,Voi face la Constanța spectacolul Suflet de copil, pe data de 18 noiembrie, la Casa de Cultură a Sindicatelor și mă pregătesc în același timp și pentru proiectele pentru Crăciun. E o perioada foarte plină pentru mine din punct vedere profesional, mai ales că de câțiva ani încoace m-am dezvoltat pe mai multe planuri. Am școala mea de muzică pentru copii „Picii lu’ Soreasca”, am avut multe concerte. La școala mea, eu mă ocup de tot, inclusiv de ținutele copiilor. Mă ocup cap-coadă, de toată apariția și imaginea loc. Tot acum, filmez și un clip nou, cu picii. Nu am un număr fix, vin și copii noi, nu pot spune exact. Numărul lor e fluctuant, nu e relevant. Sunt cursuri extra-școlare, nu e obligatoriu. Am totodată comunități mari pe Facebook și Instagram și am numeroase campanii de promovare de produse și servicii în care cred și pe care le recomand urmăritorilor mei. Iar ca artist câștig și din drepturi de autor”, a completat Alina, pentru sursa de mai sus.

Alina Sorescu și Alexandru Ciucu căsnicie

Alina Sorescu și Alexandru Ciucu și-au unit destinele acum 12 ani, la Palatul Știrbei. Nunta celor doi a avut loc într-un decor de basm, mirele a venit călare pe un cal alb, iar mireasa a fost adusă cu o caleașcă albă trasă de doi cai. În ziua nunții, Alina Sorescu a avut patru rochii de care s-a ocupat soțul ei. ,,Alinei i-am făcut patru rochii. Una pentru cununia civilă şi celelalte trei pentru nunta propriu-zisă. Cea de la cununie a fost de culoare roz somon, diafană şi veselă precum mireasa şi am accesorizat-o cu o superbă pereche de pantofi creată de Mihai Albu”, a declarat la acea vreme soțul acesteia, designerul Alexandru Ciucu.

După o căsnicie de 12 ani și două fete împreună, cuplul a decis să divorțeze: ,,Suflețelul meu este încrezător că lucrurile se vor așeza, că așa e viața: și cu bune, și cu rele. Nu sunt nici prima, nici ultima. Așa se întâmplă în viață, să trecem și prin momente mai puțin plăcute, dar pe care să ni le asumăm demn și să mergem mai departe cu fruntea sus pentru copii. Ei sunt motorul și motivația.(...) E o perioadă sensibilă pentru că eu am depus actele de divorț. Deocamdată noi vorbim de o ordonanță prin care să fie stabilit domiciliul fetelor până când se va soluționa acest proces. Lucrurile nu s-au întâmplat peste noapte, ci în timp. Divorțul nici nu s-a întâmplat încă, e o perioadă lungă. E complicat pentru că e vorba de fete, dar încerc să mă concentrez pe ceea ce am de făcut", a declarat Alina Sorescu.