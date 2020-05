In articol:

Andra de la Puterea dragostei a publicat pe contul personal de socializare un mesaj plin de durere. Tatăl prietenilor ei a murit.

Andra, aflată în plină scandal de despărțire de Bogdan Mocanu, a ținut să le transmită regretele sale și prin intermediul Instagramului.

¨Am aflat cu durere în suflet de trecerea tatălui tău în lumea celor drepți. După atâția ani Dumnezeu a hotărât să vă despartă și să pună capăt unui drum presărat de dragoste și dăruire. Sincere condoleanțe!", este mesajul Andrei de la Puterea dragostei.

Andra Volos, premoniție cutremurătoare în noaptea infidelității lui Mocanu

Andra Volos a declarat că în noaptea în care Bogdan a fost la pensiune cu Bia, ea a visat că este înșelată.

Andra Volos este distrusă de durere după ce Bogdan Mocanu a înșelat-o cu Bia, fosta concurentă de la Puterea Dragostei. Andra a recunoscut că era certată cu Mocanu în acel moment și hotărâseră să ia o pauză, dar nu s-a așteptat niciun moment la o asemenea lovitură. Ba mai mult, Andra a sperat până în ultimul moment că Bogdan va fi bărbatul alături de care își va petrece tot restul vieții.

Andra Volos a visat că este înșelată de Mocanu. Dezvăluiri uluitoare

Deși vorbiseră să se împace, Bogdan Mocanu a lăsat-o pe Andra la prietena ei Melisa și a plecat la pensiune cu Jador și Bia. Acolo, Mocanu și Bia au petrecut întreaga noapte împreună. În acel timp, Andra care era acasa și dormea, s-a trezit din somn plângând din cauza unui vis despre care spera să fie un simplu coșmar.

„Eu în noaptea în care el a fost cu două fete am visat. Dumnezeu mi-a trimis prin somn că el mă înșală. M-am trezit din somn plângând și i-am zis Melisei și iubitului ei că Bogdan în noaptea asta m-a înșelat. După care eu aș putea să vă trimit un screenshot în care eu i-am trimis lui un mesaj în are i-am spus bai, tu m-ai înșelat cu două. Și el a zis hahaha și eu am auzit multe. Lumea acum știe că suntem separați și încearcă să bage intrigă. Dar eu am primit semn de la Dumnezeu și vă jur că așa a fost”, a declarat Andra Volos într-un vlog.

Pe de altă parte, Andra Volos a spus că a primit mai multe mesaje în care a fost informată că Bogdan o înșală și că în acel momente petrece cu două fete. Bruneta se gândește că mesajele ar fi chiar de la Bia, de pe un cont fals de Instagram.